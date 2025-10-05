Kevin Mier conoce a México: “Saben el potencial de la Selección Colombia, es de gran exigencia”

Poco a poco van sumandose los futbolistas convocados a la Selección Colombia para los partidos contra México y Canadá. Por eso, Gol Caracol llegó antes a Estados Unidos y uno de los que madrugó a sumarse a la concentración fue el arquero Kevin Mier.

El joven guardameta arribó a suelo estadounidense este domingo y allí atendió a Gol Caracol para hablar de lo que se espera de estos dos compromisos, pero también a nivel individual lo que quiere aportar bajo los tres palos, ante la ausencia de Camilo Vargas. "Con la ilusión siempre, con las ganas y el orgullo de representar siempre a la Selección Colombia", fueron sus primeras palabras.



Lo que piensan en México de la Selección Colombia

Al venir del Cruz Azul, equipo de la Liga MX, el arquero de la 'tricolor' conoce bien al primer rival en esta doble fecha de partidos preparatorios del mes de octubre, por lo que le contó a Gol Caracol cómo ven a los dirigidos por Néstor Lorenzo en suelo manito.

"No es un partido fácil, ellos saben el potencial que tenemos nostoros. Es de gran exigencia para las dos selecciones", señaló Kevin Mier, quien además destacó de forma más específico las virtudes del combinado mexicano, detallando que "técnicamente son buenos, la parte de volantes, tienen jugadores que saben bien del juego, que tienen buena pierna y saben aprovechar las virtudes".

Selección Colombia clasificada al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Y para terminar, ante la ausencia de Camilo Vargas el arquero convocado fue Álvaro Montero, quien ha estado en este proceso de guardametas y quien a pesar de no estar sumando muchos minutos en Vélez Sarsfield, recibió la confianza del cuerpo técnico.



"Con Álvaro hemos tenido buena relación, hemos compartido un montón en Selección Colombia y lo he enfrentado varias veces en Colombia", cerró diciendo Kevin Mier sobre uno de sus compañeros en su posición en la 'tricolor'.



¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Los partidos preparatorios de la 'tricolor' serán contra México y Canadá pensando en el Mundial de 2026, para afinar detalles, mirar alternativas y consolidar la idea de juego del técnico Néstor Lorenzo. Frente a los mexicanos será el primer duelo este sábado 11 de octubre, a las 8:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio AT&T, en Arlington, Texas.

Publicidad

Luego de ese duelo, tres días después, el 14 de octubre, el rival será Canadá en el Red Bull Arena, en New Jersey, desde las 7:00 p.m. (hora colombiana). Ambos compromisos se podrán ver EN VIVO por Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.