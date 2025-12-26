Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Dan no rotundo a River Plate por figura colombiana pedida por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo

Dan no rotundo a River Plate por figura colombiana pedida por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo

El equipo de la banda cruzada de Argentina hizo una primera oferta económica por el jugador, pero el monto fue considerado como bajo por su actual club.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 26 de dic, 2025
Marcelo 'Muñeco' Gallardo quiere al colombiano Jhohan Romaña para River Plate.jpg
Marcelo 'Muñeco' Gallardo quiere que su club insista por Jhohan Romaña.
Foto: River Plate.

