Dan no rotundo a River Plate por figura colombiana pedida por Marcelo ‘Muñeco’ Gallardo

River Plate pretende seguir engrosando su grupo de futbolistas colombianos luego de la salida del delantero Miguel Ángel Borja, al que no le fue renovado su contrato después de 4 temporadas.

En consecuencia, los ‘millonarios’ quedaron con los volantes ‘cafeteros’ Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, pero quieren sumar uno más por pedido de Marcelo Gallardo, su entrenador.

Según versiones de prensa del sur del continente americano, el popular ‘Muñeco’ ha hecho varias solicitudes que aún no se han podido concretar, pues su idea es robustecer la línea defensiva.

Uno de los zagueros que sonó y no pasó de un rumor fue el vallecaucano Julián Millán, de Nacional de Uruguay, mientras que el otro es el urabense Johan Romaña, actualmente en San Lorenzo de Almagro, también de Argentina.



Por ello, River se movió rápido e hizo una propuesta formal por Romaña, pero esta ni siquiera fue estudiada debido a que fue vista por la contraparte como insuficiente, lo que podría abrir la puerta a un nuevo intento por concretar el fichaje.



San Lorenzo niega oferta de River Plate por Jhohan Romaña

De acuerdo con el canal argentino TyC Sports, River puso sobre la mesa 2 millones de dólares y la cesión de un jugador por el 50 por ciento del zaguero colombiano, que actualmente es uno de los más destacados del fútbol argentino.

Publicidad

Según el medio, los montos ofrecidos no cumplieron las expectativas: “Fueron considerados insuficientes… La negociación es compleja y si no bajan las pretensiones, River buscará una alternativa para la zaga”.

En ese sentido, se agregó que San Lorenzo “pretende una cifra superior por ese porcentaje o, en un escenario ideal, desprenderse de la totalidad de la ficha”.

Publicidad

Bajo esa luz, el canal añadió que River puede mejorar su propuesta, pero sin llegar a doblarla: “Ahora dependerá de San Lorenzo si accede a bajar las pretensiones para renegociar un punto en común”.

Romaña, de 27 años de edad, ha pertenecido a Independiente Medellín, Austin FC de Estados Unidos y a los elencos paraguayos Guaraní y Olimpia.