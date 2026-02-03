Filtran fotos de James Rodríguez en sesión espiritual, antes de concretar su paso a Minnesota

En medio de un mar de rumores que lo sitúan como la nueva gran estrella del fútbol estadounidense, James Rodríguez decidió hacer una pausa para conectar con su interior. El capitán de la Selección Colombia fue captado recientemente en La Casa del Tigre, un exclusivo refugio ubicado en Copacabana, Antioquia, conocido por ser un centro especializado en meditación, yoga y retiros espirituales.

Allí se dejó ver con algunos de los integrantes de su grupo de trabajo y con un familiar cercano, con el que suele pasar parte de su tiempo cuando se encuentra en nuestro país.

La publicación en el lugar se dio un día antes de que se agitara el ambiente cercano al nortesantandereano, antes un inminente paso al Minnesota United, de la MLS.

Mientras el mundo del fútbol especula sobre su próximo destino, las imágenes de James en este centro de bienestar sugieren que el jugador busca plenitud física y mental antes de encarar el que podría ser el último gran reto, antes de afrontar como líder y capitán de la Selección Colombia el Mundial 2026, su gran objetivo de la temporada.



Publicidad

Este retiro espiritual se produce en un momento crucial, ya que James se encuentra como agente libre tras finalizar su vínculo con el León de México, equipo que fue su última casa oficial y donde registró 5 goles y 9 asistencias en 34 partidos durante la temporada 2025.

La paz del retiro en Copacabana parece ser la antesala de un traspaso. Fuentes internacionales como The Athletic y diversos reportes de este martes 3 de febrero aseguran que James tiene negociaciones muy avanzadas con el Minnesota y de hecho, en sus redes sociales publicó una imagen al interior de un avión, en un desplazamiento que se supone sería con rumbo a Estados Unidos.

Publicidad

Tras cerrar su etapa en la Liga MX con el León, donde tuvo un paso cargado de irregularidades y con la decepción de no haber podido participar en el Mundial de Clubes 2025, el exjugador del Real Madrid y Bayern Múnich parece haber priorizado el mercado estadounidense por encima de ofertas en Argentina o un regreso al fútbol profesional colombiano.