Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Filtran fotos de James Rodríguez en sesión espiritual, antes de concretar su paso a Minnesota

Filtran fotos de James Rodríguez en sesión espiritual, antes de concretar su paso a Minnesota

De James Rodríguez se habla en las últimas horas, ante un inminente paso al fútbol de la MLS y también por unas particulares imágenes que aparecieron.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
James Rodríguez, mediocampista y capitán de la Selección Colombia, en un partido preparatorio
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad