Técnico de Alemania, decepcionado por la nueva lesión de ter Stegen; "es realmente muy cruel"

Técnico de Alemania, decepcionado por la nueva lesión de ter Stegen; "es realmente muy cruel"

Julian Nagelsmann se refirió al nuevo problema de salud que sufrió el guardameta del Girona y que puede comprometer su participación en el Mundial del 2026.

Por: AFP
Actualizado: 3 de feb, 2026
Marc-André ter Stegen, arquero del Girona
Marc-André ter Stegen, arquero del Girona
Foto: X/@GironaFC

