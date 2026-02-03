Técnico de Alemania, decepcionado por la nueva lesión de ter Stegen; "es realmente muy cruel"

"Es realmente muy cruel", afirmó este martes el seleccionador de Alemania Julian Nagelsmann, sobre la nueva lesión del guardameta de la Mannschaft, Marc-André ter Stegen, que compromete su participación en el Mundial 2026.

"Marc acababa de volver y estaba en muy buen camino; nos alegrábamos mucho por su regreso a la selección. Ahora, solo importa una cosa: recuperar la salud, con calma y sin presión. Todos estamos con él", declaró Nagelsmann a la agencia alemana SID, filial de la AFP.

Durante la derrota del Girona en el campo del Oviedo (1-0), el guardameta alemán se lesionó en el muslo izquierdo, de modo que se perderá la ventana internacional y los amistosos de Alemania en Basilea contra Suiza y en Stuttgart contra Ghana, los días 37 y 30 de marzo, respectivamente, los dos últimos encuentros antes del anuncio de la lista de jugadores convocados para el Mundial de 2026.

"Ahora tenemos que volver a prescindir de él. Pero para Marc, en lo personal, es un revés que le afecta aún más", añadió Nagelsmann.



La duración exacta de su baja sigue siendo incierta. "El jugador se someterá a más exámenes médicos para confirmar el diagnóstico y establecer el pronóstico", indicó el club español el lunes en un comunicado.

Tras dos temporadas truncadas por graves lesiones, Ter Stegen vio cómo el FC Barcelona lo empujaba a que se marchara al considerarlo como el tercer portero por detrás de Joan Garcia y el polaco Wojciech Szczęsny.

Marc-André Ter Stegen, arquero de la Selección de Alemania. FRANK HOERMANN / SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Ter Stegen se incorporó al Girona para ganar minutos de cara al Mundial que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Suplente de Manuel Neuer durante muchos años en la selección, Ter Stegen era, desde la retirada internacional del arquero del Bayern tras la Eurocopa 2024, en la mente de Nagelsmann el número 1 para el próximo Mundial, siempre que recuperara minutos en la segunda mitad de la temporada.

En su ausencia, el guardameta del Hoffenheim Oliver Baumann se ha asentado bajo los tres palos, mientras que los llamados al regreso de Neuer nunca desaparecieron del todo.