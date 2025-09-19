Linda Caicedo, nominada en Balón de Oro 2025, no iría a la gala; capricho no la dejaría

Linda Caicedo no solo ha sido noticia en los últimos días por el gol que hizo con el Real Madrid en el mismo partido que firmó una asistencia tras dejar a 6 rivales en el camino.

La vallecaucana también se destaca por estar nominada al Trofeo Kopa en la gala del Balón de Oro 2025, evento que tendrá lugar en el teatro Chatelet de París, Francia, el lunes 22 de septiembre de 2025.

La atacante de 20 años de edad compite por la distinción a mejor juvenil de la temporada 2024-2025 contra la inglesa Michelle Agyemang, del Arsenal; la neerlandesa Wieke Kaptein, del Chelsea; la española Victoria 'Vicky' López, del Barcelona; y la paraguaya Claudia Martínez, de Olimpia.

Y aunque no es la única integrante del conjunto ‘merengue’ de España que aspira a ser premiada, pues hay 6 futbolistas más del club en las diferentes categorías, su presencia en la ceremonia está prácticamente descartada.

Publicidad

Los otros miembros del Real Madrid en lista de aspirantes son: el francés Kylian Mbappé, el brasileño Vinícius Junior y el inglés Jude Bellingham, que por el Balón de Oro masculino; la escocesa Caroline Weir, por el Balón de Oro femenino; el belga Thibaut Courtois, por el Trofeo Yashin masculino a mejor arquero; y el neerlandés Dean Huijsen, por el Trofeo Kopa masculino a mejor juvenil.



¿Por qué Linda Caicedo no iría al Balón de Oro, pese a estar nominada?

La vallecaucana sería ausente y no por voluntad propia, pues todo depende de la dirigencia de su club, el Real Madrid, que por segundo año consecutivo no enviaría a su delegación a la entrega de premios.

La decisión del cuadro blanco es señal de protesta por no tener al máximo ganador de la gala, ya el en 2024 el premio fue para Rodrigo ‘Rodri’ Hernández, español del Manchester City de Inglaterra, y no el brasileño ‘merengue’ Vinícius Junior, por lo cual emisarios de la revista France Football, ente organizador del evento, viajaron a suelo ibérico para tratar de convencer a los ‘merengues’ de hacerse presentes.

Publicidad

Sin embargo, prensa española, filtró que los acercamientos no tuvieron humo blanco y que las relaciones siguen rotas entre ambas partes al punto que aún no ha sido recogido el trofeo a mejor entrenador, ganado el año pasado por el italiano Carlo Ancelotti, DT ‘madridista’ en ese entonces.

Es decir, no solo Linda Caicedo y los demás integrantes del Madrid no estarían en París, sino que los eventuales triunfadores no recibirían sus galardones.

Linda Caicedo, nominada en Balón de Oro 2025

La delantera colombiana del Real Madrid de España es aspirante al Trofeo Kopa a mejor jugadora joven de la temporada, categoría en la estas son las nominadas:

Publicidad

- Michelle Agyemang (ING - Arsenal, ING)

- Linda Caicedo (COL - Real Madrid, ESP)

- Wieke Kaptein (NED, Chelsea, ING)

- Victoria 'Vicky' López (ESP - Barcelona, ESP)

- Claudia Martínez (PAR - Olimpia, PAR)

