Colombianos en el exterior  / Linda Caicedo, nominada en Balón de Oro 2025, no iría a la gala; capricho no la dejaría

Linda Caicedo, nominada en Balón de Oro 2025, no iría a la gala; capricho no la dejaría

Se trata de la única carta de Colombia que tiene posibilidades de ganar una de las estatuillas en la ceremonia, pero su presencia estaría descartada.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 19 de sept, 2025
Linda Caicedo, nominada en Balón de Oro 2025, pero no asistiría con el Real Madrid.jpg
Linda Caicedo, nominada en ceremonia del Balón de Oro 2025
Foto: Real Madrid.

