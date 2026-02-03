Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Programación de la primera jornada de la Liga Femenina 2026; ya hay fecha de inicio

Programación de la primera jornada de la Liga Femenina 2026; ya hay fecha de inicio

Se viene una nueva temporada de la Liga Femenina, y para este 2026, serán 16 equipos los participantes. Deportivo Cali, sin Luisa Agudelo, defiende la 'corona'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
Cali y Santa Fe han sido protagonistas en la Liga femenina.
Cali y Santa Fe han sido protagonistas en la Liga femenina.
X de @CaliFemenino

