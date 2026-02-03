Programación de la primera jornada de la Liga Femenina 2026; ya hay fecha de inicio

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la primera fecha de la Liga Femenina 2026, se conoció el sistema de la competencia, y por supuesto, cuándo rodaría el balón en las distintas canchas del país. Este año serán 16 clubes los participantes, teniendo al Deportivo Cali como el bicampeón del certamen.

Las 'azucareras', que tendrán la sensible baja en el arco de Luisa Agudelo tras su traspaso al fútbol de los Estados Unidos, al San Diego Wave FC, empezará a defender la 'corona' frente a Independiente Medellín. Mientras que las 'leonas', subcampeonas en el semestre anterior, jugarán ante Once Caldas en condición de visitante.

Según contaron en la transmisión del sorteo, la primera fecha estaría iniciando el 14 de febrero.



¿Cómo es el sistema del campeonato de la Liga Femenina para este 2026?

Habrá cuatro fases. La primera tendrá el habitual 'todos contra todos' y se jugarán 16 jornadas, teniendo una fecha de clásicos en la novena. Igualmente, hay que precisar que los equipos que ocupen los ocho primeros lugares pasarán a la fase II; los dos primeros serán cabezas de serie para los cuadrangulares.

Jugadoras del Deportivo Cali festejan en la Copa Libertadores femenina. X de @LibertadoresFEM

En la fase II, que es la de cuadrangulares, se efectuarán 6 fechas y los clubes clasificados se dividirán en dos grupos. Habrá sorteo previo y los equipos que ocupen la primera y segunda posición de cada zona continuarán a la siguiente instancia.



En la fase III (semifinales) serán partidos de ida y vuelta. Aquí se enfrentarán el 1A vs. 2B y el 2A vs. 1B. Y la fase IV (final) con duelo de ida y vuelta.



Programación de la primera jornada de la Liga Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Fortaleza

Llaneros vs. Deportivo Pasto

Internacional de Palmira vs. Internacional de Bogotá

Deportivo Cali vs. Independiente Medellín

Once Caldas vs. Independiente Santa Fe

Real Santander vs. Atlético Bucaramanga

América de Cali vs. Junior de Barranquilla

Millonarios vs. Orsomarso