Paraguay vs. Chile, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Sudamericano Sub-20 femenino

Este miércoles, el balón comenzará a rodar en territorio paraguayo para dar inicio al Sudamericano Sub-20 femenino 2026. El duelo inaugural pondrá frente a frente a la selección anfitriona, Paraguay, y a su similar de Chile, en un enfrentamiento que promete alta intensidad y que será clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo A.

El certamen, que se extenderá hasta el 28 de febrero, no solo busca coronar a la mejor selección del continente, sino que otorga cuatro boletos directos para el Mundial Sub-20 femenino, que se celebrará en Polonia en el mes de septiembre. Por ello, empezar con el pie derecho es vital en un grupo que también integran potencias regionales como Colombia, Venezuela y Uruguay.

La selección paraguaya, dirigida con la consigna de hacer valer su casa, llega a este torneo con un antecedente reciente que ilusiona a la afición. En los duelos amistosos de preparación disputados en diciembre pasado, las 'guaraníes' exhibieron un fútbol ofensivo y contundente, destacando una victoria por 4-1 sobre el mismo equipo chileno. Figuras como Claudia Martínez y Kiara Fiorentín se perfilan como las piezas clave en el esquema local para romper la defensa rival desde el primer minuto.

Por su parte, Chile llega a Paraguay con una nómina que ha generado gran expectación mediática. El técnico Nicolás Bravo ha confiado el liderazgo del equipo a una generación con nombres propios que resuenan en el continente: Arantza y Grettel Suazo. Las hijas del histórico goleador Humberto 'Chupete' Suazo no solo aportan el peso del apellido, sino un talento técnico que busca devolver a la 'roja' a una cita mundialista. Junto a ellas, la creatividad de Ámbar Figueroa en el mediocampo será fundamental para contrarrestar la presión paraguaya.



La selección chilena disputará el primer partido del Sudamericano Sub-20 femenino frente a Paraguay Foto: X/@LaRoja

El estadio Luis Alfonso Giagni, en Villa Elisa, se vestirá de gala para recibir este primer choque. Se espera un clima caluroso, tanto en la temperatura como en las gradas, donde la hinchada local planea ejercer presión desde el silbatazo inicial. Para Chile, el reto será doble: superar el fantasma de los últimos amistosos y adaptarse rápidamente al ritmo de competencia oficial. Con el sueño de Polonia 2026 en el horizonte, paraguayas y chilenas protagonizarán un estreno que iniciará el camino de la zona A del torneo.



Paraguay vs. Chile, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Sudamericano Sub-20 femenino

El duelo inaugural del Sudamericano Sub-20 femenino entre las selecciones de Paraguay y Chile se disputará este miércoles a las 4:00 p.m. (hora de Colombia) y se podrá observar a través de la pantalla de Caracol HD2, DITU y golcaracol.com.