JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Jhon Arias enloqueció a Palmeiras; una millonada sobre la mesa para sacarlo del Wolves

Jhon Arias enloqueció a Palmeiras; una millonada sobre la mesa para sacarlo del Wolves

En las últimas horas se presentó una versión del prestigioso medio 'Globo Esporte', de Brasil, en el que se mencionó una jugosa oferta de Palmeiras al club inglés por Jhon Arias.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de feb, 2026
Jhon Arias celebra el gol que marcó con Wolverhampton frente al West Ham por la Premier League.
Jhon Arias celebra el gol que marcó con Wolverhampton frente al West Ham por la Premier League.
AFP

