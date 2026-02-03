Jhon Arias enloqueció a Palmeiras; una millonada sobre la mesa para sacarlo del Wolves

Publicidad
El mercado de pases en Sudamérica ha recibido un sacudón este martes. Según informa el prestigioso medio brasileño Globo Esporte, el Palmeiras ha movido ficha de manera definitiva para repatriar al fútbol brasileño a una de las grandes figuras de la Selección Colombia: Jhon Arias.
El club paulista busca dar el golpe de autoridad del año y ha puesto sobre la mesa una cifra que difícilmente pasa desapercibida en el fútbol europeo.
La directiva del Palmeiras ha presentado una oferta formal de 25 millones de euros (aproximadamente 154,8 millones de reales) al Wolverhampton Wanderers.
Tras su paso por el Fluminense, donde se convirtió en ídolo, Arias dio el salto a la Premier League, pero el poderío económico del "Verdão" busca interrumpir su aventura inglesa para convertirlo en el eje central de su proyecto deportivo en 2026.
A diferencia de otras negociaciones, según el referido medio brasileño, los puntos clave de este movimiento son los siguientes:
En los últimos días, las charlas entre el Palmeiras, el equipo inglés y el entorno de Arias se han intensificado. El interés es real y mutuo entre los clubes, dejando el balón en el campo del mediocampista ofensivo.
La llegada de Arias al equipo de Abel Ferreira supondría uno de los fichajes más caros en la historia reciente del Brasileirão, reforzando la ambición del Palmeiras por dominar nuevamente el continente.
Artículo elaborado con la IA Gemini.