Lionel Messi sigue rompiendo récords: la fortuna que lo hace el mejor pago de la MLS

Lionel Messi es el mejor pagado de la MLS con un salario de 20.446.000 dólares, según la última lista de sueldos oficiales compartidas por la liga estadounidense.

Messi tiene un salario 'base' de 12 millones de dólares, pero una compensación garantizada de 20,4 millones, que incluye primas y variables.

Lionel Messi Inter Miami - Foto: AFP

El surcoreano Heung Min Son, delantero del Los Ángeles FC, es el segundo mejor pagado, con 11.152.000 dólares.

El podio lo completa el español Sergio Busquets, centrocampista del Inter Miami, con un salario de 8,7 millones de dólares.

El exbarcelonista colgará las botas al final de la presente temporada.

El paraguayo Miguel Almirón, centrocampista del Atlanta United, es cuarto en esta lista, con un sueldo de 7,8 millones de dólares.

Entre los compañeros de Messi en el Inter Miami, Jordi Alba, que también se retirará al final de la presente campaña, tiene un salario de seis millones de dólares.

El uruguayo Luis Suárez gana 1.5 millones de dólares.



Los números de Lionel Messi en Inter Miami

Lionel Messi continúa ampliando su legado en el fútbol mundial, ahora defendiendo los colores del Inter Miami CF 🇺🇸. Desde su llegada al club de la MLS, el argentino ha disputado 83 partidos, en los que ha anotado 73 goles y ha brindado 37 asistencias, cifras impresionantes que demuestran su vigencia y calidad a los 38 años.

Antes de su etapa en Miami, Messi dejó una huella imborrable en el FC Barcelona, donde jugó 778 encuentros, marcó 672 goles y registró 303 asistencias, siendo el máximo goleador histórico del club. También tuvo un breve paso por el París Saint-Germain, donde disputó 75 partidos, con 32 tantos y 35 pases de gol.

En total, sumando lo de la Selección de Argentina, el astro acumula 1.131 partidos, 891 goles y 402 asistencias en su carrera de clubes. Su impacto en Inter Miami ha sido inmediato, convirtiéndose en el referente absoluto del equipo y en la principal figura de la MLS.