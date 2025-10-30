Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Boyacá Chicó vs. América generó caos en la Liga BetPlay; Dimayor tomó drástica decisión

Boyacá Chicó vs. América generó caos en la Liga BetPlay; Dimayor tomó drástica decisión

Este jueves, la Dimayor se pronunció en las redes sociales, revelando una determinación como consecuencia de todos los imprevistos que se han presentado para el duelo entre Boyacá Chicó y América.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Boyacá vs. América, por la fecha 18 de la Liga Betplay
Boyacá vs. América, por la fecha 18 de la Liga Betplay
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad