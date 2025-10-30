Boyacá Chicó vs. América generó caos en la Liga BetPlay; Dimayor tomó drástica decisión

La fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025 ha presentado varios imprevistos para el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali. El encuentro cambió de sede varias veces y se tuvo que aplazar, obligando al ente rector del fútbol colombiano a tomar decisiones drásticas de última hora.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que como consecuencia de la decisión adoptada por parte de la Comisión Local de Bogotá sobre el partido Boyacá Chicó y América de Cali, y pese a los esfuerzos realizados para conseguir un estadio alterno en todo el país, lo cual no fue posible, la DIMAYOR ha decidido lo siguiente:



Aplazar en su totalidad la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025.

Disputar las dos Semifinales Ida de la Copa BetPlay DIMAYOR 2025 el fin de semana del 1, 2 y 3 de noviembre.

Programar el partido aplazado entre Boyacá Chicó y América de Cali, válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025, el día 6 de noviembre.

Disputar la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 el fin de semana del 7, 8 y 9 de noviembre.

Disputar la fecha 20 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 entre los días 12 y 13 de noviembre".

¿Qué ha pasado con Boyacá Chicó vs. América de Cali?

El juego entre ajedrezados y escarlatas estaba programado para este jueves 30 de octubre en el estadio La Independencia de Tunja, sin embargo, el recinto no pudo ser utilizado por las fiestas que se celebran por estas fechas en la ciudad. Los directivos del Chicó optaron por fungir de local en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pero tampoco hubo luz verde, ya que no había miembros de la Policía disponibles por los operativos de seguridad por la celebración del Halloween. Finalmente, en las últimas horas la Alcaldía de Palmira confirmó en un comunicado que acogerían el encuentro en el Francisco Rivera Escobar. Sin embargo, con la misiva de la Dimayor quedó descartado y se jugará en Tunja el próximo jueves 6 de noviembre.