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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Técnico de Nottingham Forest y el jugador que están cerca de contratar; ¿será Daniel Muñoz?

Técnico de Nottingham Forest y el jugador que están cerca de contratar; ¿será Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz ha sido vinculado fuertemente con Nottingham Forest, club que ya hizo una oferta formal al Crystal Palace para hacerse con los servicios deportivos del lateral colombiano.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace.
Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace.
Getty Images

El martes 1 de septiembre se cierra la ventana de pases en Europa, y a raíz de que quedan pocos días para la conclusión de la misma, los equipos en las principales ligas del mundo trabajan duro en pro de lograr el objetivo deseado en el mercado. De esos clubes que busca quedarse con lo mejor es el Nottingham Forest, que tiene en la mira a Daniel Muñoz.

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El jueves anterior, en la prensa deportiva británica indicaron que los 'tricky trees' hicieron una oferta formal al Crystal Palace para hacerse con los servicios deportivos del lateral colombiano, que de paso, es una de las figuras clave en el elenco del sur de Londres. De acuerdo con el periodista, David Ornstein para el diario 'The Athletic', Nottingham Forest puso sobre la mesa unos 22 millones de libras esterlinas, incluyendo el tema de las variables.

Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz con el Crystal Palace - Foto:
AFP

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Precisamente sobre este tema, y la posible llegada de Muñoz al condado de Nottinghamshire, le consultaron este viernes a Oliver Glasner. El director técnico del Forest, y que conoce a la perfección al antioqueño debido a lo que dirigió hasta apenas la campaña anterior en el Palace, no dudó en afirmar que podría haber un fichaje más, antes de que finalice el plazo de traspasos el martes.

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"Como ya mencioné, eran dos jugadores (que queríamos fichar). Ya hemos incorporado a uno, así que supongo que habrá al menos un fichaje más. Hay acuerdos que están bastante cerca de cerrarse, pero a partir de hoy mi atención se centra en el partido contra el Liverpool. Han sido días muy ajetreados", expresó Glasner a los medios de comunicación, previo al partido que enfrentará su equipo a los 'reds' este sábado en la segunda jornada de la Premier League.

Y cuando salió la consulta sobre Daniel Muñoz, si era un jugador que le interesa al Forest, Glasner expresó: "No, insisto. No haré comentarios sobre nombres concretos. He aprendido que, cuando todo esté firmado y cerrado, se les informará".

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Pero cuando volvió a ser interrogado si la posición de carrilero era la que quería reforzar, su respuesta fue "es posible".

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Así las cosas, sólo queda esperar a que pasen las horas y conocer si el exjugador de Atlético Nacional y Genk de Bélgica continuará en el Crystal Palace, escuadra que esta temporada participará en la Europa League, o si desde los 'eagles' aceptan la propuesta del Nottingham Forest para traspasar al talentoso de nuestro país.

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