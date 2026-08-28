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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Compañero de Jhon Lucumí en la Juventus se lesionó y estará varios meses fuera de las canchas

Compañero de Jhon Lucumí en la Juventus se lesionó y estará varios meses fuera de las canchas

Este viernes, la Juventus confirmó una baja muy sensible y que lo afectará en gran parte de la temporada que apenas inicia. Jhon Lucumí y Juan David Cabal sufren.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ago, 2026
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Juan Cabal y Jhon Lucumí, los dos jugadores colombianos de la Juventus.
Juan Cabal y Jhon Lucumí, los dos jugadores colombianos de la Juventus.
Foto: X de Juventus.

La Juventus, club en el que militan los colombianos Juan David Cabal y Jhon Lucumí, perderá durante los próximos meses a uno de sus futbolistas más importantes, el turco Kenan Yildiz, que deberá someterse a una operación en el pie izquierdo tras sufrir una lesión en el quinto metatarso y que podría permanecer alejado de los terrenos de juego alrededor de tres meses.

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"Ha tenido este infortunio en el metatarso, tendrá que operarse y volverá dentro de unos meses", explicó el exjugador Giorgio Chiellini, director de Asuntos de los Clubes de la Juventus, a 'Sky Sport' tras el sorteo de la Liga Europa.

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El dirigente juventino quiso, no obstante, transmitir un mensaje de tranquilidad respecto al futuro del futbolista, y clarificó que "por suerte es una lesión que le mantendrá alejado de los terrenos de juego, pero no comprometerá su carrera".

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La Juventus, dirigida por Luciano Spalletti, pierde así a su número '10' en un momento especialmente delicado del inicio de curso.

Kenan Yildiz
Kenan Yildiz; jugador de la Juventus
AFP

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Yildiz es una de las principales referencias ofensivas del conjunto turinés y su ausencia obligará al técnico a buscar alternativas dentro de la plantilla, con jugadores como el alemán nacionalizado bosnio Kerim Alajbegović o el franco-marfileño Jérémie Boga.

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¿Cuántos meses de baja estará Kenan Yildiz, una de las figuras de la Juventus?

Las primeras estimaciones apuntan a una baja de entre dos meses y medio y tres meses, aunque el plazo definitivo dependerá de la intervención quirúrgica, de la evolución posterior y del proceso de rehabilitación.

¿Cuándo es el próximo partido de la Juventus en la Serie A italiana?

El calendario indica que la 'vecchia signora', que cuenta en sus filas con Jhon Lucumí y Juan David Cabal, recibirá en el Juventus Stadium al Parma. El compromiso, que es válido por la segunda jornada del popular 'Calcio' está pactado para este sábado 29 de agosto, en horario de la 1:45 de la tarde, en Colombia. Juventus llega a este duelo tras haberse impuesto 0-1 al Frosinone.

Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Jhon Lucumí es nuevo jugador de la Juventus.
Foto tomada del X de @juventusfc

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