Levante vs. Real Betis, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el duelo por la tercera fecha de LaLiga

El Levante y el Real Betis se miden este sábado en el Ciutat de València en el primer duelo ante su afición del equipo valenciano, y en el que buscará su primer triunfo del curso, mientras que el cuadro andaluz se planta en València tras haber ganado sus dos partidos y es uno de los líderes de La Liga EA Sports.

El Levante mejoró en Pamplona contra Osasuna (0-0) sus sensaciones tras el mal debut ante el Espanyol a domicilio al perder por 3-0. Sin embargo, lleva dos jornadas sin marcar y le cuesta pisar el área rival y crear ocasiones claras de gol.

Vuelve al Ciutat de València, donde en el tramo final del pasado curso forjó una remontada casi imposible para lograr la permanencia en Primera. De hecho, el Levante no pierde en su estadio desde el 18 de febrero, cuando cayó en el duelo autonómico ante el Villarreal y acabó con cinco victorias seguidas en casa.

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Así llega el Levante

El entrenador del Levante, Luís Castro, podrá contar con toda la plantilla a su disposición, aunque hay futbolistas, como Xavi Grande o Martin Krug, que todavía no han sido inscritos en LaLiga y están pendientes de decidir su futuro.

Tampoco tienen claro qué va a ocurrir antes del cierre del mercado Etta Eyong y Carlos Álvarez, pero en principio estarán en la convocatoria y esperarían su oportunidad en el banquillo De hecho, Castro podría mantener prácticamente el once inicial que colocó en Pamplona el pasado lunes, con Brugué e Iván Romero como futbolistas más adelantados.

Levante Unión Deportiva; en La Liga de España Fotografía de: AFP

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El Betis de 'Cucho Hernández ' y Nelson Deossa

El Betis, después de estrenarse en LaLiga el pasado viernes con una victoria local ante la Real Sociedad (1-0) y recuperar el pasado martes el partido de la primera jornada en el estadio Mestalla con otro triunfo (0-1), vuelve cuatro días después a Valencia, ahora para medirse al Levante.

El equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini, tras conocer en la tarde del jueves sus rivales en la Champions League. Arsenal, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y Slovan Bratistala, y a la espera que el sábado salga el calendario de partidos, se centra en esta tercera jornada de LaLiga.

Pellegrini no ha podido contar hasta ahora por lesión con el lateral Aitor Ruibal, el meta Diego Conde y los atacantes José Antonio Morante, el marroquí Ez Abde, el argentino Giovani Lo Celso y el uruguayo Gonzalo Petit.

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Acción de juego entre Real Betis vs. Real Sociedad en partido de La Liga Fotografía de: AFP

Lo Celso se ha integrado este viernes al trabajo de grupo, pero de manera parcial, por lo que volverá a ser baja, mientras que el lateral izquierdo dominicano Junior Firpo se ha ausentado con permiso del club por un asunto familiar.

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Sí es novedad en la convocatoria Abde, de baja toda la pretemporada, y repite el goleador irlandés Troy Parrot, último refuerzo procedente del AZ Alkmaar neerlandés, al igual que el capitán Isco Alarcón, este cada vez más en forma tras su grave lesión de la pasada campaña.

Levante vs Real Betis EN VIVO; hora y dónde ver por TV, tercera jornada de La Liga

Levante vs Real Betis, partido de la tercera jornada de La Liga Fotografía de: AFP

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora: 10:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Ciutat de València, Valencia.Ciutat de València, Valencia.

Transmisión: Disney Plus+ - ESPN.