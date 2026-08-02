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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero figura clave de Boca Juniors; participó en el segundo gol contra Newell's

Álvaro Montero figura clave de Boca Juniors; participó en el segundo gol contra Newell's

Boca Juniors empató 2-2 en su visita a Newell's en la Liga de Argentina y el arquero colombiano Álvaro Montero destacó por armar la jugada que desencadenó en el tanto de Alan Velasco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Álvaro Montero con Boca Juniors
Álvaro Montero con Boca Juniors
Boca Juniors

Este domingo, Newell's y Boca Juniors empataron 2-2 en la Liga de Argentina, en partido que se llevó a cabo en el estadio Marcelo Bielsa. Colombia dijo presente con dos acciones puntuales. Primero una asistencia de Sebastián Villa y luego con un gran pase del arquero Álvaro Montero que también terminó en gol del 'xeneize'.

A los 81 minutos, Montero cazó una pelota en el área y sacó rápidamente en largo Leonel Flores que controló puso un pase en el medio que Tomás Aranda cedió de inmediato para un Alan Velasco que anotó de pierna zurda.

Vea el gran pase de Álvaro Montero:

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