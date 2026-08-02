Jhon Arias puso a celebrar a Palmeiras; vea su gol contra Fortaleza en la Copa de Brasil

Jhon Arias sigue demostrando por qué Palmeiras se la jugó por él, tras su discreto paso por el fútbol europeo. Desde que regresó al fútbol brasileño, ha dado de qué hablar y esta vez no fue la excepción. Y es que fue clave en la victoria sobre Fortaleza, por la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil.

Cuando transcurría el minuto 64, el colombiano sorprendió a la defensa rival, atacando a sus espaldas. En ese momento, Allan no dudó en levantar la cabeza, enviar un buen centro y dejarle servido el tanto al 'cafetero', que no perdonó para el 2-0 parcial. Locura y alegría en el 'verdao', que terminó ganando 3-0.

Jhon Arias, jugador colombiano, es una de las figuras de Palmeiras AFP

Vea el gol de Jhon Arias, con Palmeiras vs. Fortaleza, en la Copa de Brasil