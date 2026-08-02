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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jhon Arias puso a celebrar a Palmeiras; vea su gol contra Fortaleza en la Copa de Brasil

Jhon Arias puso a celebrar a Palmeiras; vea su gol contra Fortaleza en la Copa de Brasil

Sorprendiendo a la defensa rival y ganando de cabeza, como pocas veces se le ha visto, Jhon Arias infló las redes y fue clave en la victoria, con goleada, por 3-0.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Jhon Arias, delantero colombiano, celebra un gol con Palmeiras por la Copa de Brasil
Jhon Arias, delantero colombiano, celebra un gol con Palmeiras por la Copa de Brasil
AFP

Jhon Arias sigue demostrando por qué Palmeiras se la jugó por él, tras su discreto paso por el fútbol europeo. Desde que regresó al fútbol brasileño, ha dado de qué hablar y esta vez no fue la excepción. Y es que fue clave en la victoria sobre Fortaleza, por la ida de los octavos de final de la Copa de Brasil.

Jhon Arias, extremo colombiano que milita en Palmeiras.
Colombianos en el exterior

Vea la espectacular asistencia de taco de Jhon Arias en Vitória vs. Palmeiras, en el Brasileirao

Cuando transcurría el minuto 64, el colombiano sorprendió a la defensa rival, atacando a sus espaldas. En ese momento, Allan no dudó en levantar la cabeza, enviar un buen centro y dejarle servido el tanto al 'cafetero', que no perdonó para el 2-0 parcial. Locura y alegría en el 'verdao', que terminó ganando 3-0.

Jhon Arias, jugador colombiano, es una de las figuras de Palmeiras
Jhon Arias, jugador colombiano, es una de las figuras de Palmeiras
AFP

Vea el gol de Jhon Arias, con Palmeiras vs. Fortaleza, en la Copa de Brasil

Jhon Arias Palmeiras
Colombianos en el exterior

Así le quedó la canilla a Jhon Arias tras salvaje patada; se armó polémica en Brasil

Jhon Arias fue figura con Palmeiras en el Brasileirao.
Colombianos en el exterior

"Donde a Jhon Arias lo dejen jugar en Selección Colombia como en Palmeiras, sería una cosa de locos"

Jhon Arias fue gran figura con Palmeiras en el Brasileirao.
Colombianos en el exterior

Exhibición de fútbol de Jhon Arias enloqueció a todos en Palmeiras; "juega mucha pelota"

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