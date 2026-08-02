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Gol Caracol  / Chelsea sigue rompiendo el mercado de fichajes; anunció a subcampeón del Mundo con Argentina

Chelsea sigue rompiendo el mercado de fichajes; anunció a subcampeón del Mundo con Argentina

Este domingo, en redes sociales, Chelsea confirmó su séptima fichaje para la temporada 2026-27. Se trata de un jugador de la Selección Argentina que disputó el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ago, 2026
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Argentina vs España Mundial 2026
Discusiones en Argentina vs España final del Mundial 2026 - Foto:
AFP

El mediocampista argentino Valentín Barco se convirtió este domingo en el séptimo fichaje del Chelsea para la nueva temporada, en un traspaso desde el Estrasburgo francés, un club que forma parte del mismo grupo propietario del equipo inglés (BlueCo).

Es el segundo jugador del cuadro alsaciano que da el salto a los Blues para la próxima campaña, después de Emmanuel Emegha, y el decimotercer movimiento en total entre ambos clubes. El argentino firmó contrato hasta 2033.

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Barco, de 22 años, estuvo recientemente con Argentina en el Mundial 2026, donde la Albiceleste perdió en la final ante España (1-0) el pasado 19 de julio.

Fue suplente en el equipo de Lionel Scaloni y solo entró en liza en un partido, ante Jordania en la fase de grupos.

En semifinales protagonizó un altercado con Jude Bellingham luego de la remontada agónica de Argentina para imponerse a Inglaterra.

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No será la primera experiencia de Barco en el fútbol inglés, ya que estuvo unos meses en el Brighton a principios de 2024.

El cuadro británico le cedió a mediados de ese año al Estrasburgo, con el que el jugador argentino firmó de manera definitiva un año después, ayudando al equipo francés a clasificarse para la Conference League.

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En total jugó 58 partidos con la camiseta del Estrasburgo y anotó tres goles.

El Chelsea, décimo de la pasada Premier League, está en pleno proceso de reconstrucción en un proyecto liderado ahora por su nuevo entrenador, el español Xabi Alonso.

El sábado, anunció el fichaje del veterano delantero Danny Welbeck (Brighton), después de haber contratado ya a Maxence Lacroix (Crystal Palace), Morgan Rogers (Aston Villa), Marco Palestra (Atalanta), Emmanuel Emegha (Estrasburgo) y Geovany Quenda (Sporting de Lisboa).

De todos ellos el más destacado es el de Morgan Rogers, por el que el Chelsea pagó 117 millones de libras (137 millones de euros o 157 millones de dólares), una cantidad que pulverizó el récord por un futbolista británico.

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