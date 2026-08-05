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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero se lució en Boca Juniors vs. Estudiantes: vea acá las atajadas para mantener el cero

Álvaro Montero se lució en Boca Juniors vs. Estudiantes: vea acá las atajadas para mantener el cero

El arquero guajiro estuvo muy bien bajo los tres palos, en duelo que enfrentó a Boca Juniors contra Estudiantes de la Plata por el fútbol argentino. ¡Acá el VIDEO de las tapadas de Álvaro Montero!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Álvaro Montero con Boca Juniors
Álvaro Montero con Boca Juniors
Boca Juniors

Álvaro Montero volvió a ocupar su lugar bajo los tres palos en Boca Juniors, que este miércoles enfrentó a Estudiantes de la Plata por la segunda jornada del fútbol en Argentina. El arquero guajiro tuvo importantes atajadas en el duelo contra el 'pincha', que pronto se hicieron virales en las redes sociales.

El exMillonarios y Vélez Sarsfield ha ido de menos a más en el pórtico del 'azul y oro', recibiendo críticas y 'flores', pero en el Tomás Adolfo Ducó - estadio donde Boca hizo de local por problemas en el césped de La Bomobera - , se lució con tres 'tapadotas'; cada una quedó captada en video.

En la primera de ellas, Montero Perales se estiró para evitar una jugada peligrosa por parte de Joaquín Tobio Burgos, que se animó de media distancia. Luego, como la pelota terminó en un costado, Guido Carillo intentó aprovechar el rebote y remató, pero el internacional con la Selección Colombia estuvo atento arriba en el primer palo. Esto sucedió a los 20 minutos y cuando el partido iba 0-0 en el tablero.

La tercera atajada por parte del guajiro, de 31 años, llegó sobre el minuto 35, y tras un centro con curva al área, y que le pasó a todos, la esférica le quedó 'servida' a Carrillo , quien tras controlar, impactó de primera, pero Montero, de un manotazo, envió la pelota al tiro de esquina.

Vea acá las tres atajadas de Álvaro Montero en Boca Juniors vs. Estudiantes de la Plata:

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