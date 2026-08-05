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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / América rompió el silencio y se refirió a demandas por caso Yhormar Hurtado; ya hay decisión

América rompió el silencio y se refirió a demandas por caso Yhormar Hurtado; ya hay decisión

América compartió un comunicado hace un par de minutos, en el que habló sobre las demandas de los partidos contra Internacional y Boyacá Chicó por supuesta alineación indebida de Hurtado.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 5 de ago, 2026
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Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali.
Yhormar Hurtado, jugador del América de Cali.
Foto: X de América.

Hace un par de minutos, América de Cali emitió un comunicado de última hora, respondiendo a las demandas por la inclusión de Yhormar Hurtado en la alineación frente a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó; quienes, pese a perder en el campo, están pidiendo la victoria por escritorio.

Y es que, teniendo en cuenta que según los estatutos, ningún jugador puede jugar con tres equipos durante un mismo año; las denuncias se basan en que el futbolista de 29 años ha incumplido el reglamento, luego de vestir los colores de Deportes Tolima, Always Ready (Bolivia) y América de Cali, en este 2026.

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Ante las denuncias de Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, quienes piden la victoria por escritorio en los dos partidos de Liga BetPlay II-2026, la Dimayor se pronunció sancionando al cuadro americano, que ya emitió un comunicado, dando parte oficial del tema.

“América de Cali informa a la opinión pública que, en cumplimiento de la Resolución No. 071 del 4 de agosto de 2026 expedida por el Comité Disciplinario del Campeonato de la DIMAYOR, ha acatado la medida extraordinaria de suspensión provisional por siete (7) días impuesta al jugador Yhormar David Hurtado y en consecuencia el futbolista no hará parte de la convocatoria e ingresará en su lugar el jugador Marcos Mina para el partido de esta noche contra Once Caldas”, indicó de entrada el conjunto ‘escarlatas’, en su cuenta de X.

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De esta manera, el futbolista de 29 años ya no estará disponible para el encuentro de este miércoles frente al ‘blanco blanco’, por la tercera jornada de la Liga BetPlay II-2026. “El Club reitera su absoluto respeto por la institucionalidad del fútbol colombiano, por las decisiones de los órganos disciplinarios y por el debido proceso que actualmente se adelanta”, agregó América.

"América de Cali mantiene la convicción de que ha actuado en todo momento de conformidad con la reglamentación aplicable, con fundamento en análisis serios y responsables; por esta razón, el club ha ejercido y continuará ejerciendo los mecanismos de defensa previstos en la normativa deportiva y presentará sus argumentos exclusivamente ante las instancias competentes, con el propósito de que, como debe ser, cada caso sea resuelto con fundamento en los hechos, las pruebas y las normas aplicables", agregó el comunicado de los caleños, que exigen seriedad en el proceso de investigación que se lleva a cabo actualmente.

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Se espera que en los próximos días o semanas, se dictamine la decisión final por parte de la Dimayor, quien definirá si le da los tres puntos tanto a Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó en los respectivos partidos, o mantiene el triunfo de América en ellos.

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