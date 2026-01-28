Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Álvaro Montero y la buena noticia en Vélez, que lo ilusiona con Selección Colombia para el Mundial

Álvaro Montero y la buena noticia en Vélez, que lo ilusiona con Selección Colombia para el Mundial

El guardameta colombiano está pasando por un inmejorable momento en este inicio de año, con Vélez; reflejo de esto, son las recientes declaraciones de su entrenador.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Álvaro Montero en duelo con Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero en duelo con Vélez Sarsfield.
Foto: X de Vélez.

Publicidad

Publicidad

Publicidad