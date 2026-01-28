Álvaro Montero y la buena noticia en Vélez, que lo ilusiona con Selección Colombia para el Mundial

Tras unos primeros meses difíciles en territorio argentino, ahora Álvaro Montero toma un respiro y empieza el año con muy buenas sensaciones, pensando también en que necesita sumar minutos y tener rodajes para la Copa del Mundo 2026.

Justo por eso, su nueva titularidad con Vélez Sarsfield, sí que ha llamado la atención; pero especialmente fueron las buenas atajadas y el gran nivel mostrado por Montero, las que lo han hecho noticia en el país campeón del mundo.

Ahora, teniendo en cuenta que el guardameta ‘cafetero’ no venía siendo titular y que esa posición ya estaba bien definida; con el cambio nominal, al estratega de Vélez le preguntaron en rueda de prensa sobre el tema, pues, a pesar de las destacadas condiciones de Álvaro, sí es cierto que Tomás Marchiori siempre fue el inicialista.

Álvaro Montero en su debut con Vélez Sarsfield, por la Liga de Argentina. Foto: X de Velez.

“Es una competencia muy alta de nivel y muy sana tanto de Tomy como de Álvaro. La verdad es que Álvaro durante los entrenamientos del semestre pasado, donde le tocó jugar poco, había mostrado cosas muy buenas que obliga a Tomy a elevar su nivel”, indicó de entrada Guillermo Barros Schelotto, dando buenas referencias del colombiano, pese a que no tenía el ritmo y minutos de juego esperados.



Sumado a eso, el entrenador de Vélez agregó que, pese a lo difícil de esas decisiones; se inclinó por darle la oportunidad a Álvaro, solamente hasta ahora, en el inicio de temporada, y no hace unos meses cuando recién llegó al equipo: “A veces el puesto del arquero es difícil hacer el cambio a medida del torneo y no se justificaba sacar a Tomy".

Publicidad

“Ahora es en este espacio de tiempo donde el técnico debe tomar decisiones antipáticas, pero tiene que ser lo mejor para el equipo. Lo hablé con Tomy es muy buen profesional, muy buena persona, apoyo a Álvaro como él lo había apoyado el semestre pasado”, sentenció Schelotto, dejando claro sobre el porqué hasta ahora le dio los minutos al colombiano y las razones que llevaron a darle la titularidad del arco de Vélez.



¿Cómo le ha ido a Montero en este 2026, con Vélez?

El golero colombiano , quien ya suma dos encuentros disputados en lo que va de Liga; solo ha recibido una anotación, para un promedio de gol encajado cada dos juegos.

Además, es importante recalcar que en los partidos jugados hasta ahora, (Instituto y Talleres de Córdoba); ambos han sido victoria, para un puntaje perfecto en el inicio de campeonato.