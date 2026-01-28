Síguenos en:
Gol Caracol  / Múltiple asesinato con arma de fuego, en pleno partido de fútbol; fue en país sede del Mundial 2026

Lamentables noticias se conocieron en las últimas horas, a causa de un ataque con arma de fuego, que dejó a más de diez personas sin vida; esto, mientras se jugaba un partido de Liga.

Por: AFP
Actualizado: 28 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Luto en el fútbol mexicano por múltiples muertes, en pleno partido de fútbol.
Foto: Colprensa.

