París Niza 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 8, con Jonas Vingegaard y Daniel Martínez

Este domingo concluye la 84 edición de la París Niza 2026 con la octava etapa de 129.2 km con salida y meta en Niza, jornada de montaña que incluye, si el tiempo lo permite, tres puertos de primera. El primero de ellos, tras una salida en ascensión, el Col de la Porte (6,9 km al 7 por ciento), seguido de la Cota de Chateauneuf Villevielle (6,7 km al 6,4) y de la Cota del Linguador (3,3 km al 8,2), con la cima a 19 km de la meta en la Paseo de los Ingleses de Niza.



Perfil y altimetría de la etapa 8 de la París Niza 2026

Perfil y altimetría de la etapa 8 de la París Niza 2026 Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 8 de la París Niza 2026

Fecha: viernes 15 de marzo.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Disney - ESPN.



¿Quién ganó la etapa 7 de la París Niza 2026?

Dorian Godon aprovechó al máximo la acortada séptima etapa de la París-Niza 2026 para conseguir su primera victoria con Ineos Grenadiers. El campeón nacional francés desplegó toda su potencia en la llegada en alto en Isola, tras 47 kilómetros en un recorrido rediseñado debido a las duras condiciones meteorológicas, con nieve en altura y fuertes lluvias en el valle. Biniam Girmay (NSN) y Cees Bol (Decathlon CMA CGM) completaron el podio del día. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) aguantó otro día con el maillot amarillo y blanco de líder y llega a la etapa final en Niza con una sólida ventaja sobre Dani Martínez (Red Bull-Bora-Hansgrohe) y Georg Steinhauser (EF Education-EasyPost).