Sorpresiva salida de figura del fútbol colombiano a club internacional; "fue su voluntad personal"

Lo que era un secreto a voces terminó siendo información confirmada por un club del fútbol colombiano. Atlético Bucaramanga se reportó en las últimas horas con un comunicado en redes sociales anunciando la salida del arquero Aldair Quintana. El tolimense había sido vinculado en los días recientes con Independiente del Valle, bicampeón de la Copa Sudamericana y club que pertenece al mismo grupo inversor de Independiente Yumbo, de la segunda división de nuestro país.

Según la misiva de los 'leopardos', el golero se marcha al dar por cancelado su contrato. Las versiones que dio la prensa sobre el negocio tiene que ver con un pago de 300 mil dólares por parte de los ecuatorianos, dinero correspondiente a la clausula de resición estipulada.

Acá el comunicado:

"El Atlético Bucaramanga informa a su afición, a los medios de comunicación y a la opinión pública que el jugador Aldair Quintana rescindió su contrato con la institución. Hasta el día de ayer formó parte de nuestro club. La institución deja claro que esta determinación obedece única y exclusivamente a la voluntad personal del futbolista y no corresponde a decisiones administrativas, deportivas o disciplinarias adoptadas por el club. Agradecemos a Aldair por su entrega durante su paso por el club. Su papel fue fundamental en la consecución del primer título de Liga en la historia del Atlético Bucaramanga, obtenido en 2024".



"Desde el Atlético Bucaramanga respetamos la decisión tomada por el jugador y le deseamos éxitos en sus futuros proyectos deportivos y personales. Atlético Bucaramanga ha actuado en todo momento con profesionalismo, respeto y compromiso. El club continuará enfocado en el cumplimiento de sus objetivos deportivos y en el fortalecimiento de un equipo competitivo que represente con orgullo nuestros colores".

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Los números de Aldair Quintana

Sus primeros registros aparecen con Atlético Huila (actual Independiente Yumbo), donde disputó 23 partidos y sumó 2.070 minutos. Luego pasó por Orsomarso SC, con 3 encuentros y 270 minutos, y tuvo una breve aparición con Atlético FC, jugando 1 partido y 90 minutos.

El arquero también defendió el arco de Deportivo Pereira, donde acumuló 52 partidos, 4.680 minutos y 17 porterías a cero, consolidándose como un guardameta confiable. Posteriormente llegó a Atlético Nacional, club con el que jugó 81 partidos, recibió 82 goles y logró 31 vallas invictas, además de ganar la Copa Colombia 2021 y la Liga Apertura 2022.

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Sin embargo, su etapa más importante ha sido con Atlético Bucaramanga. Con el equipo santandereano suma 120 partidos, 10.800 minutos y 54 arcos en cero, además de conquistar la Liga Apertura 2024, título histórico para el club. También ha estado vinculado a Independiente Medellín y Deportes Tolima, ampliando su trayectoria en el país.