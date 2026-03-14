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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Sorpresiva salida de figura del fútbol colombiano a club internacional; "fue su voluntad personal"

Sorpresiva salida de figura del fútbol colombiano a club internacional; "fue su voluntad personal"

Luego de varios rumores de la prensa, un destacado jugador salió de su club con rumbo al fútbol internacional. ¡Todo quedó aclarado en un comunicado!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de mar, 2026
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Imagen de referencia del balón oficial del fútbol colombiano
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Archivo de Colprensa

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