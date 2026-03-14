Tirreno Adriático 2026, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 7, con Nairo, Roglic y Del Toro

La etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026 tendrá una fase inicial relativamente sencilla seguida de 80 km finales completamente llanos. La carrera comienza a lo largo de la costa adriática antes de dirigirse hacia el interior por el valle de Aso desde Pedaso para ascender a Montefiore d'Aso. Después de un breve descenso, se afronta la suave subida final a Ripatransone. Un largo descenso lleva a Grottammare antes de entrar en un circuito final de 15 km que se recorrerá cinco veces. El circuito es principalmente por carreteras anchas, rectas y bien pavimentadas.

Los últimos 3 km se corren por carreteras anchas, en su mayoría rectas, con algunas curvas amplias en la primera sección. Una doble curva final se encuentra a aproximadamente 1 km de la meta. La calzada tiene 8 metros de ancho, sobre asfalto.

Perfil y altimetría de la etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026

Perfil y altimetría de la etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026 Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 7 de la Tirreno Adriático 2026



Fecha: sábado 15 de marzo.

Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).

Transmisión: Directv Sports.



¿Quién ganó la etapa 6 de la Tirreno Adriático 2026?

Isaac Del Toro consolidó su dominio en la Tirreno-Adriático 2026 al ganar la sexta etapa con llegada en alto en Camerino, quedando prácticamente con el título asegurado. El mexicano resistió los ataques de sus rivales y lanzó su ofensiva decisiva cerca de la meta. Tobias Halland Johannessen terminó segundo, seguido por Matteo Jorgenson, mientras que Giulio Pellizzari fue cuarto, defendiendo por apenas un segundo el segundo lugar de la clasificación general. La jornada tuvo una fuga inicial de siete corredores, entre ellos Filippo Ganna y Gregor Mühlberger, que fueron alcanzados en el tramo final. Richard Carapaz también intentó sorprender con un ataque lejano, pero perdió tiempo antes de las últimas subidas. En los kilómetros decisivos atacaron Wout Van Aert y Ben Healy, aunque Pellizzari emocionó al público local. Sin embargo, Del Toro respondió con un potente acelerón final para quedarse con la victoria.