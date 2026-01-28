Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Luto en el fútbol colombiano; hincha de Bucaramanga fue asesinado, tras clásico con Cúcuta

Luto en el fútbol colombiano; hincha de Bucaramanga fue asesinado, tras clásico con Cúcuta

La noticia se confirmó en las últimas horas, luego de que los 'leopardos' igualaron 2-2 frente a los 'rojinegros', en el estadio General Santander, el pasado martes.

Por: EFE
Actualizado: 28 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Hinchas de Bucaramanga en duelo por la Liga colombiana.
Hinchas de Bucaramanga en duelo por la Liga colombiana.
Foto: Colprensa.

