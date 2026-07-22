Álvaro Montero no hace parte de los "fichajes más resonantes en Argentina"; y eso que es mundialista

A días de haberse convertido en nuevo fichaje de Boca Juniors; parece ser que Álvaro Montero no tiene la resonancia suficiente en territorio argentino, a pesar de llegar al cuadro ‘azul y oro’ como uno de los hombres más importantes, pensando en lo que será este segundo semestre.

Y es que, luego de haber firmado una gran temporada en Vélez Sarsfield, el guardameta colombiano empezó a estar en la mira de grandes equipos. Además, sumando el hecho de que también fue mundialista con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá; el golero de 31 años llegó al cuadro ‘xeneize’ con importante carta de presentación.

No obstante, parece ser que esto no es tan relevante para la prensa local y, en un selecto listado de los diez traspasos más resonantes del fútbol argentino durante este mercado de transferencias; el nombre de Montero no aparece en el ranking.

1️⃣🇨🇴 Álvaro Montero, el arquero más alto en la historia del glorioso Club Atlético Boca Juniors, utilizará el N°1 en la Copa Sudamericana. pic.twitter.com/1P33XV4o7c — BJ_Informacion (@BJ_Informacion) July 21, 2026

Federico Fattori (de Argentinos Juniors a Talleres), Franco Cervi (volvió a Rosario Central tras quedar libre de Celta de Vigo), Jonathan Herrera (de Deportivo Riestra a Sarmiento), Maximiliano Meza (de River a Independiente), Ignacio Malcorra (de Independiente a Club Atlético Unión), Sebastián Villa (de Independiente Rivadavia a Boca Juniors), Iván Arboleda (desde Águilas Doradas a Sarmiento), Lucas Beltrán (desde Fiorentina a River) y Lautaro Gianetti (desde Antalyaspor a Newell's) fueron los diez hombres en mención, que integraron el selecto listado de ‘TyC Sports’.



Montero no, pero otros colombianos sí

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Pese a que en el ranking no apareció el nombre de Álvaro Montero; sí destacó el de dos colombianos, quienes han ‘roto’ el mercado de fichajes en el fútbol argentino.

Sebastián Villa, jugador colombiano, volverá a Boca Juniors en el segundo semestre de 2026 AFP

Uno de ellos es Sebastián Villa, quien justamente termina siendo uno de los futbolistas más trascendentales en esta ventana de transferencias, debido a su regreso a Boca Juniors; mismo club al que el extremo ‘cafetero’ le impuso una demanda ante la FIFA y del que salió por la puerta de atrás, debido a su condena por acoso y violencia de género contra su expareja sentimental.

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Sin embargo, por su buen presente futbolístico y gran temporada en Independiente Rivadavia; Villa se ha convertido en uno de los diez fichajes más resonantes, en este mercado, para el fútbol argentino.

Pero eso no es todo, pues Iván Arboleda también destaca dentro de este selecto listado, siendo uno de los hombres que ya conoce la liga y el fútbol argentino. Ahora, jugará para Sarmiento, después de su paso por Millonarios y Águilas Doradas, en Colombia.