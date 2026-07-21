A Jhon Durán no lo quieren ver 'ni en pintura' en Aston Villa; "era una manzana podrida"

Jhon Durán ha sido noticia en los últimos días en la prensa internacional tras su arribo a Portugal para unirse como nuevo refuerzo del Benfica de cara a la siguiente temporada con los lusos.

Su llegada para muchos es una apuesta, debido a los inconvenientes extrafutbolísticos que han surgido con el jugador en los últimos clubes en los que ha estado, y le ha impedido brillar como goleador.

Se conoció que el exjugador inglés Gabriel Agbonlahor, quien tuvo gran parte de su etapa como futbolista profesional en los 'villanos', no tuvo problema para admitir en un programa de 'talkSPORT' que "cuando Durán se fue del Aston Villa, todos estábamos un poco molestos, pero el entrenador hizo lo correcto. Tiene 22 años, y en 18 meses miren lo que le pasó. A veces los jugadores son manzanas podridas, y felicito a Unai Emery por deshacerse de él”.

En medio de la noticia de su vinculación a Benfica, el exjugador agradeció su salida del equipo inglés y dijo que no es casualidad que se presenten inconvenientes en cada club que ha jugado en los últimos dos años: "parece que todos los entrenadores que lo tienen quieren deshacerse de él. ¿Quería que volviera al Aston Villa? No. Causó varios problemas en el vestuario”, concluyó.



Jhon Durán en Aston Villa AFP

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Jhon Durán y su paso por Aston Villa

Durante su etapa en Aston Villa el colombiano logró disputar 78 partidos en total, en los que marcó 20 goles y aportó una asistencia. Gran parte de esas anotaciones llegaron entrando desde el banco, un rendimiento que lo llevó a ser considerado en su momento como 'el mejor suplente del mundo', a tan corta edad, que maravillaba a la prensa inglesa.

Al final, los 'villanos' resultaron vendiéndolo al Al Nassr por una cifra de 77 millones de euros, la mayor cifra de la venta de un colombiano. El conjunto saudí lo compró para formar dupla de ataque junto a Cristiano Ronaldo, pero en esa temporada no logró superar las expectativas que se tenían en él, por lo que le buscaron salida como préstamo a equipos como Fenerbahçe, Zenit, y ahora Benfica, todo en alrededor de un año.

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Ahora, con los lusos, se espera que Durán vuelva a resurgir ese olfato goleador que se le caracterizó en la Premier League, no solo para aportar a su nuevo equipo, sino para que además, se dé su regreso a la Selección Colombia.