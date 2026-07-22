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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Se pone en duda futuro de Jaminton Campaz en Rosario Central; recoge frutos tras Mundial 2026

Se pone en duda futuro de Jaminton Campaz en Rosario Central; recoge frutos tras Mundial 2026

Al colombiano le empiezan a hacer 'ojitos' desde varias ligas importantes, después de su gran participación en el certamen mundialista. No obstante, en Rosario se planta complejo escenario.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026
Jaminton Campaz, delantero colombiano de Rosario Central, por la Copa Libertadores 2026
Getty Images

En su reintegro a los entrenamientos de Rosario Central; se conocen reveladoras noticias respecto a lo que podría ser el futuro profesional de Jaminton Campaz, quien actualmente es una de las fichas claves en el equipo ‘canario’, pero, desde varios equipos ya preguntan por los derechos del futbolista ‘cafetero’.

Y es que, su buena actuación en la Copa del Mundo ya lo ha puesto en la órbita internacional; al punto de ser uno de los futbolistas más cotizados en el equipo rosarino, que ahora está en complicado dilema, teniendo en cuenta que el debutante de Deportes Tolima es prioridad para su entrenador.

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Según el diario local, ‘NODO Noticias’, “Jaminton Campaz suma ofertas del exterior, mientras Jorge Almirón lo proyecta titular en Central”. Todo un panorama complejo, que solo el futbolista colombiano podrá definir, priorizando quedarse o cambiar de aires.

Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia.
Jaminton Campaz, extremo de la Selección Colombia.
Foto: AFP

¿De dónde vienen los ‘coqueteos’ por Campaz?

Así como lo reveló el medio anteriormente mencionado, a Jaminton le hacen ‘ojitos’ desde varias ligas del continente, en las que podría haber mejoras salariales por el impacto que tienen estas, a comparación del fútbol argentino.

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“Tras sumar minutos con su selección en el Mundial 2026, el extremo ‘cafetero’ despertó un fuerte interés en mercados competitivos del continente. Campaz se transformó en uno de los futbolistas más codiciados del plantel auriazul al recibir sondeos y ofertas formales desde Brasil, la MLS de Estados Unidos y el América de México”, agregó ‘NODO Noticias’, revelando los países en los cuales le hacen seguimiento al ‘bicho’.

Sin embargo, ante este escenario, se presenta otra situación que es importante poner sobre la mesa, y es que, según el medio local, Jaminton sí es prioridad para el cuerpo técnico en Rosario Central, proyectándose como uno de los titulares indiscutibles en este equipo, de cara a lo que será el segundo semestre del año.

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"A pesar de los rumores y negociaciones en marcha, el entrenador Jorge Almirón lo considera una pieza clave y lo proyecta en el once titular para el debut de Rosario Central en el torneo local. Se vienen semanas decisivas en Arroyito para definir si el 'bicho’ continúa desequilibrando por la banda o si emigra hacia un nuevo destino internacional”, sentenciaron en el portal argentino, donde dieron detalles del futuro profesional del colombiano, quien tras la Copa del Mundo, ahora es los nombres más deseados en el mercado del equipo rosarino.

Habrá que ver en los próximos días, cómo se desarrolla la situación contractual del 'cafetero', quien, con contrato vigente en Rosario Central, por ahora deberá centrarse en lo que será este segundo semestre con el 'canalla'.

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