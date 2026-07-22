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Gol Caracol  / Pep Guardiola y la voz oficial que confirma sus acercamientos con la Selección Italia

Pep Guardiola y la voz oficial que confirma sus acercamientos con la Selección Italia

El estratega español, quien actualmente se encuentra sin equipo; empezó a tener 'coqueteos' con importante selección, pensando en importante proyecto deportivo.

Por: AFP
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, da indicaciones en un partido de la Premier League
AFP

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò, confirmó este miércoles que mantiene un diálogo fluido con el legendario entrenador español Pep Guardiola, quien podría convertirse en el nuevo seleccionador de Italia.

Malagò respondió afirmativamente al ser consultado sobre la posibilidad de aumentar el presupuesto destinado a la contratación del nuevo seleccionador de la Azzurra en el caso de que se trate de Guardiola, como "tanto se está hablando en estas últimas horas", dijo en X ante una pregunta del portal "Cronache di spogliatoio".

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"Sí, y es una excepción por razones evidentes, que no voy a explicar aquí, pero no está dicho que eso llegue a concretarse; aun así, creo que era justo e importante abrir un diálogo y mantenerlo vivo", afirmó.

Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, no continuará en el club inglés
Pep Guardiola, director técnico del Manchester City, no continuará en el club inglés
AFP

"No es en absoluto una falta de respeto hacia los otros candidatos, ni mucho menos", añadió el dirigente del fútbol italiano.

Malagò también aseguró que la federación no se ciñe a los tres nombres más mencionados —el campeón del mundo de 2006 Andrea Pirlo, Roberto Mancini y Guardiola— para la elección del seleccionador.

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Italia, cuatro veces campeona del mundo y dos veces campeona de Europa, no logró clasificar a los tres últimos Mundiales (2018, 2022, 2026).

Pep Guardiola, de 55 años, acaba de dejar el Manchester City después de haber dirigido al club inglés durante diez años, en los que conquistó 20 títulos.

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Cabe destacar que, en su intención de regresar a la Copa del Mundo; el cuadro italiano apostaría todo por el estratega español, quien sería una de sus 'cartas fuertes', para volver a la cita orbital y ser protagonista en este torneo, que ha ganado cuatro veces en toda la historia.

Pep Guardiola, director técnico español, confirmó su salida del Manchester City
Pep Guardiola, director técnico español, confirmó su salida del Manchester City
AFP

Por su parte, esta sería la primera experiencia en selección para el Pep Guardiola, quien después de haberlo ganado todo en clubes, ahora buscaría la gloria a nivel internacional, fuera de equipos.

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