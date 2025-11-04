Así evaluaron a Luis Díaz en la victoria del Bayern Múnich frente al PSG

Unas de cal y otras de arena. Así fue la actuación de Luis Díaz en la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, en el triunfo del Bayern Múnich 2-1 como visitante frente al PSG en el Parque de los Príncipes.

Díaz fue protagonista en la victoria del conjunto bávaro, que mantiene una campaña perfecta en el certamen europeo con cuatro victorias consecutivas, resultado que lo consolida en la primera posición del grupo.

A los cuatro minutos de juego, el guajiro abrió el marcador con un potente remate de pierna derecha desde el centro del área. Más tarde, a los 32 minutos, aprovechó un error en salida del PSG para marcar su segundo tanto y poner el 2-0 parcial a favor del Bayern.

Sin embargo, su destacada presentación se vio empañada por la expulsión a los 45+7 minutos, luego de una dura entrada sobre Achraf Hakimi, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por la lesión provocada por el colombiano.

¿Cómo fue la calificación de Luis Díaz?

Luis Díaz y Achraf Hakimi en PSG vs Bayern Múnich - Foto: AFP

'Bild', uno de los medios más importantes de Alemania, dio a conocer la calificación del jugador colombiano.

“El Bayern de Múnich mereció una victoria por 2-1 en su partido de Champions League contra el Paris Saint-Germain, a pesar de jugar con diez hombres durante 45 minutos. El autor del gol de la victoria, Luis Díaz, recibió una calificación de 3, mientras que cuatro estrellas del Bayern obtuvieron la máxima puntuación”, señaló el medio citado.

En otro de sus artículos, Bild apuntó que: “Hasta el desmayo de Díaz, el Bayern dominaba claramente el partido. El comentarista de televisión Benedikt Höwedes exclamó entusiasmado: ‘¡Una demostración absoluta de poder!’”.



Números de Luis Díaz

En la presente temporada, Luis Díaz acumula 10 goles y cinco asistencias en 16 partidos disputados, tres de ellos por Champions League.

Por ahora se desconoce cuántos partidos deberá perderse el colombiano, aunque es un hecho que será baja frente al Arsenal, compromiso programado para el 26 de noviembre en el Emirates Stadium.



Próximo partido del Bayern Múnich

Por la décima fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich tendrá acción el sábado 8 de noviembre, cuando se mida como visitante ante el Unión Berlín, a partir de las 9:30 a. m. (hora colombiana).