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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League; remate espectacular

Así fue el gol de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League; remate espectacular

En la ronda previa de la Champions League, el delantero colombiano Camilo Durán anotó el segundo gol de la noche en el partido de este miércoles, en Escocia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Camilo Durán Celtic Champions League
Camilo Durán gol con Celtic en Champions League
Celtic Oficial

El Celtic (Escocia) recibió este miércoles al LASK en una ronda previa más de la Champions League y uno de los protagonistas del compromiso fue el delantero colombiano Camilo Durán, quien anotó el segundo gol de la noche.

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Al minuto 38, el atacante samario recibió de primera un rechazo de un defensor rival, y con su pierna izquierda sacó un remate potente que dejó sin chance al arquero del cuadro austriaco.

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Cabe recordar que Camilo Durán viene de marcar un gol el pasado sábado en la Copa de la Liga de Escocia, en la victoria 4-0 de Celtic contra Dundee.

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Acá el gol de Camilo Durán en Celtic vs LASK, por Champions League:

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