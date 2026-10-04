Vea el golazo de Kristoffer Ajer en Portugal vs. Noruega, en la Liga de las Naciones

Este domingo, en el estadio Do Drago, en Porto, Noruega se puso en ventaja sobre Portugal con un golazo de Kristoffer Jaer.
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A los 35 minutos, Ajer cazó un rebota fuera del área y metió un remate con mucho efecto que se metió en el angulo del arco de los 'lusos'.
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Vea el gol de Kristoffer Ajer:
¡LA REACCIÓN DEL BANCO ES LA DE TODOS! Kristoffer Ajer sacó un remate impactante al ángulo y marcó un golazo infernal para Noruega vs. Portugal.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 4, 2026
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