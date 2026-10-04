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Gol Caracol  / Vea el golazo de Kristoffer Ajer en Portugal vs. Noruega, en la Liga de las Naciones

Vea el golazo de Kristoffer Ajer en Portugal vs. Noruega, en la Liga de las Naciones

Noruega se puso en ventaja sobre Portugal con una gran anotación del defensor central Kristoffer Ajer. ¡Ni Erling Haaland lo podía creer!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de oct, 2026
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Kristoffer Ajer en Portugal vs. Noruega.
Kristoffer Ajer en Portugal vs. Noruega.
afp.

Este domingo, en el estadio Do Drago, en Porto, Noruega se puso en ventaja sobre Portugal con un golazo de Kristoffer Jaer.

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A los 35 minutos, Ajer cazó un rebota fuera del área y metió un remate con mucho efecto que se metió en el angulo del arco de los 'lusos'.

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