Una vez más, Linda Caicedo y Real Madrid cayeron goleadas por Barcelona: 7-0 en Liga F

El Camp Nou vibró este domingo con un nuevo clásico por la Liga F entre Barcelona y Real Madrid femenino, esta vez válido por la sexta jornada del presente campeonato. Las ‘blaugranas’, una vez más, volvieron a superar a las ‘merengues’ por goleada. En esta ocasión fue un 7-0 en contra para Linda Caicedo y compañía. La colombiana terminó con amarilla.

Antes de este encuentro, el historial era completamente favorable para las dirigidas por Pere Romeu Sunyer con 24 triunfos y sólo una derrota en juegos por el campeonato local. Ahora, las ‘culé’ sumaron otro triunfo, y una goleada más sobre las ‘blancas’, que no causaron ningún peligro al pórtico de las dueñas de casa defendido por Catalina Coll.

Linda Caicedo en Barcelona vs. Real Madrid femenino en un nuevo clásico por Liga F. Foto: Getty Imágenes

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Hay que indicar que la gran figura de la contienda fue Claudia Pina, autora de cuatro goles y una asistencia; salió aplaudida tras su magnífico encuentro. Aunque, en general, las 'blaugranas' mostraron superioridad y jerarquía en cada una de sus líneas; no le dejaron ver ni una a Caicedo y compañía en las 'blancas'.

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Y es que se esperaba un mejor rendimiento por parte de las madridistas, que llegaban invictas a la contienda y evidenciando buen juego en cada duelo en Liga F. Además, de que en la Champions League femenina venían de sumar un empate a un gol en su visita a Manchester City. Pero este domingo, nuevamente, su plan y táctica se vio destrozada por las 'culé.



En sólo cuatro minutos se abrió el marcador en el Camp Nou. Claudia Pina aprovechó una mala entrega por parte de las 'merengues' en todo el borde del área, condujo el balón y luego remató para vencer a Merle Frohms. El 1-0 se subió para las más ganadoras del certamen español femenino.

Real Madrid intentó reaccionar con la posesión de la esférica; no obstante, el Barcelona recuperó inmediatamente tras la pérdida, y si fuera poco, cada acción en ataque era letal.

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Así fue como en cuatro minutos marcó el segundo y el tercero de la noche. Pina, la autora de la celebración, un triplete en menos de 32 de juego. Pero en las tribunas no terminaron de festejar los tantos de la número 9' cuando Caroline Graham decretó el 4-0. Un verdadero 'paseo' de los locales.

No obstante, faltaba un gol más en la primera parte del clásico femenino. Claudia Pina marcó el 5-0 y su cuarto tanto de la contienda. Así se fueron los equipos al descanso.

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En la parte complementaria fue más de lo mismo, completo dominio y más llegadas a portería rival por parte del Barça, el Real Madrid no tuvo ninguna chance, sólo intentos esporádicos. Uno de ellos fue de Linda Caicedo y Coll envío el balón al córner.

Claudia Pina en Barcelona vs. Real Madrid. Getty Images.

Ewa Pajor y Sydney Schertenleib completaron la goleada del Barcelona, que ahora le saca cinco puntos de ventaja a las 'merengues' en la clasificación general.