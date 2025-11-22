Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el gol de Daniel Muñoz en Wolves vs Crystal Palace; dedicatoria a su amigo fallecido

Así fue el gol de Daniel Muñoz en Wolves vs Crystal Palace; dedicatoria a su amigo fallecido

El lateral derecho colombiano Daniel Muñoz se reportó con gol en la Premier League de Inglaterra y de paso se mostró emocionado por la pérdida de un allegado en las últimas horas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz
Daniel Muñoz celebra gol en Crystal Palace y dedica a un amigo - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad