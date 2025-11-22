Así fue el gol de Daniel Muñoz en Wolves vs Crystal Palace; dedicatoria a su amigo fallecido

Crystal Palace le ganó al Wolverhampton de visitante en la Premier League de Inglaterra y el autor de uno de los goles fue el colombiano Daniel Muñoz, quien dijo presente en Europa, este sábado.

Al minuto 63, el lateral derecho antioqueño estuvo dentro del área atento a algún rebote, algo que sucedió luego de un remate de un compañero que pegó en un defensor rival.

Daniel Muñoz no dudó y con el arco de frente, con el guardameta ya vencido, remató de primera y mandó la pelota al fondo de la red en lo que fue el 1-0 parcial en el resultado.

En la celebración el lateral derecho paisa se mostró emocionado, agradeciéndole a Dios, señalando al cielo y luego levantándose la camiseta mostrando un mensaje dedicando su anotación a su amigo que falleció hace algunos días, y razón por la que fue desconvocado antes del partido de la Selección Colombia contra Australia, viajando a Medellín para estar con sus allegados ante esa pérdida.



Así fue el gol de Daniel Muñoz en Wolves vs Crystal Palace, en Premier League:

¡HAY GOL COLOMBIANO EN LA PREMIER! Daniel Muñoz la mandó a guardar y marcó el 1-0 del Crystal Palace vs. Wolves.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/71AH8miHVg — SportsCenter (@SC_ESPN) November 22, 2025