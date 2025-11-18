Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Daniel Muñoz le montan competencia para llegar a Barcelona; ¿a quiénes tienen en carpeta?

A Daniel Muñoz le montan competencia para llegar a Barcelona; ¿a quiénes tienen en carpeta?

Barcelona busca reforzar su banda derecha y Daniel Muñoz aparece en la baraja de candidatos. ¡Uno de los opcionados gusta bastante entre la directiva 'blaugrana!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en Crystal Palace.
Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en Crystal Palace.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad