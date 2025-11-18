A Daniel Muñoz le montan competencia para llegar a Barcelona; ¿a quiénes tienen en carpeta?

Se viene una nueva ventana de transferencias en Europa, en esta oportunidad es la de invierno, y para la misma, los principales equipos del 'viejo continente' alistan la chequera para contratar a los mejores prospectos. Entre los nombres que suenan cada día para arribar a un 'grande' del fútbol español es el de Daniel Muñoz.

El lateral antioqueño es de las grandes figuras del Crystal Palace y de la Selección Colombia, y en las últimas semanas, ha sido vinculado con frecuencia con Barcelona, club que busca reforzar la banda derecha. Desde las toldas de la escuadra 'blaugrana' tienen en carpeta a varios candidatos, incluido al exAtlético Nacional.

Daniel Muñoz es una de las figuras del Crystal Palace. AFP

¿A qué jugadores tienen en carpeta en Barcelona para reforzar la lateral derecha?

Las opciones que tendría el vigente campeón del balompié 'ibérico' son cuatro, listado en donde hay un 'viejo conocido'; un futbolista que vistió en temporadas anteriores la camiseta de los 'culés'.

En ese orden de ideas, los nombres que se perfilan son los de Joao Cancelo, lateral portugués que actualmente milita en el Al Hilal y que estuvo en el plantel 'azulgrana' para la temporada 2023/2024.

Otro de los nombres que barajan en la prensa internacional es el del español Alejandro Grimaldo, quien juega con Bayer Leverkusen, y el del neerlandés Denzel Dumfries que cumple una buena campaña con el Inter de Milán en la Serie A.

Según precisó 'Mundo Deportivo', Grimaldo "es quien más gusta" en la directiva del Barcelona, pero indicando que "hay otras posibilidades".

Así las cosas, sólo queda esperar en cómo se desarrollan las negociaciones y movimientos internos entre clubes y jugadores, en un mercado de pases que se avecina agitado.



Los equipos que querrían a Daniel Muñoz

A raíz de sus buenas presentaciones con Crystal Palace y la Selección Colombia, Daniel Muñoz ha sido seguido de cerca por importantes clubes en Europa. Al interés del Barcelona se habría sumado el del Chelsea y Manchester City, clubes que buscan reforzar la parte posterior y las cualidades físicas y técnicas del antioqueño son ideales; tanto los 'ciudadanos' como los 'blues' intentan tener solidez y proyección por la banda derecha.

Los otros equipos con los que ha sido relacionado son Bayer Leverkusen, el AC Milan y el vigente campeón de la Champions League, el PSG.



¿Qué dice Daniel Muñoz sobre los rumores que lo acercan a otros equipos?

"Si me preguntan, para mí sería todo un sueño jugar en un club como estos; sea el Barcelona, PSG o Real Madrid. Creo que trabajo para eso, día a día me esfuerzo en lo que más puedo para poder, quizás, llamar la atención de alguno de estos clubes, porque para mí es un sueño poder llegar allí", dijo el lateral en una reciente rueda de prensa con la Selección Colombia.

Daniel Muñoz con el Crystal Palace. Crystal Palace.