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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así fue el golazo de chalaca de Luis Díaz, anulado en Augsburgo vs Bayern Múnich; de no creer

Así fue el golazo de chalaca de Luis Díaz, anulado en Augsburgo vs Bayern Múnich; de no creer

El guajiro Luis Díaz se había anotado un golazo acrobático, acompañado de una mala respuesta del arquero rival, pero un fuera de lugar no lo dejó celebrar por completo.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz y una chalaca con Bayern Múnich
Getty Images

Bayern Múnich comenzó el segundo tiempo perdiendo 1-0, pero rápidamente apareció el colombiano Luis Díaz con un golazo de chalaca espectacular para empatar el compromiso frente al Ausgburgo. Sin embargo, la felicidad le duró poco al guajiro.

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A pesar de la gran definición, acompañada también de una mala respuesta del arquero rival, el VAR revisó la jugada completa y se percató de un fuera de juego en el inicio de la acción. Por ese motivo fue anulado el tanto del nacido en Barrancas.

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Afortunadamente, instantes después apareció el marroquí Ismael Saibari para, ahora sí, poner el empate 1-1 entre Augsburgo y Bayern Múnich.

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Acá el golazo anulado a Luis Díaz, en Ausgburgo vs Bayern Múnich:

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