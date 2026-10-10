Así fue el golazo de chalaca de Luis Díaz, anulado en Augsburgo vs Bayern Múnich; de no creer

Bayern Múnich comenzó el segundo tiempo perdiendo 1-0, pero rápidamente apareció el colombiano Luis Díaz con un golazo de chalaca espectacular para empatar el compromiso frente al Ausgburgo. Sin embargo, la felicidad le duró poco al guajiro.

A pesar de la gran definición, acompañada también de una mala respuesta del arquero rival, el VAR revisó la jugada completa y se percató de un fuera de juego en el inicio de la acción. Por ese motivo fue anulado el tanto del nacido en Barrancas.

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Afortunadamente, instantes después apareció el marroquí Ismael Saibari para, ahora sí, poner el empate 1-1 entre Augsburgo y Bayern Múnich.

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Acá el golazo anulado a Luis Díaz, en Ausgburgo vs Bayern Múnich:

Luis Díaz what a volley. pic.twitter.com/GfRjZX8jCR — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 10, 2026

🚨🇩🇪 | GOAL: LUIS DIAZ HAS EQUALIZED FOR BAYERN MUNICH! WHAT A GOLAZOO!



Augsburg 1-1 Bayern Munich. pic.twitter.com/l9j8RxefBo — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 10, 2026