El colombiano, 'Cucho' Hernández, artífice con un doblete del 0-2 del Betis ante el Slovan Bratislava que le da el pase virtual a la segunda fase de la Liga de Campeones, afirmó que el triunfo es "un paso grande", aunque tienen "ambición" y quieren "pasar entre los ocho primeros", lo que les llevaría directamente a los octavos de final.

"Es un paso grande, no tengo idea de si clasificamos (de forma matemática). El techo de nosotros está más allá. Tenemos ambición, con los pies en el suelo, pero queremos pasar entre los ocho primeros", declaró a Movistar el delantero cafetero, que reapareció después de algo más de un mes lesionado y marcó los dos tantos de cabeza.

Publicidad

El punta de Pereira exhibió en Bratislava sus virtudes en el remate de cabeza. Preguntado por su capacidad y cadencia en el salto, indicó que ése es "el secreto" y que trabaja "mucho eso (el 'timing') y que antes ya había anotado "varios goles así", aunque insistió en que "lo más importante es la victoria".

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano, fue clave en victoria de Real Betis por Champions League Getty Images

Publicidad

"Ha sido una victoria importante, la necesitábamos. Ellos estuvieron bien al principio, nos estaban presionando bien, pero tenemos calidad para sobrepasar esto y estamos contentos por este gran paso", subrayó el goleador verdiblanco.



Juan Camilo Hernández también elogió la fidelidad de los seguidores béticos, con cerca de 1.500 aficionados en el Tehelné Pole de la capital eslovaca. "Con ellos siempre jugamos de local, con este frío veo a personas sin camiseta en las gradas, están locos. Les estamos agradecidos, todo el equipo. Esta victoria es para ellos", finalizó.