El Betis no había podido vencer la portería del Slovan Bratislava, este martes, hasta que apareció el delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández para poner el 0-1 en el marcador a favor del equipo españo.

El atacante pereirano dijo presente al minuto 43 con un cabezazo impecable dentro del área que dejó sin chances al arquero rival, en el partido de la fase liga de la Champions League.

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Con el gol de este martes, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien viene de recuperarse de una lesión, lleva dos tantos en la misma cantidad de partidos en la actual Liga de Campeones.

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Acá el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Slovan Bratislava vs Betis, por Champions League: