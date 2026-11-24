A cinco minutos del final y con la derrota a las puertas, el talento de Rayan Cherki evitó un nuevo drama para el Manchester City, que eludió la derrota ante un Nápoles que estuvo dos veces por delante en el marcador (2-2).

No ganó el cuadro inglés, pero salvó al menos un punto que le mantiene, tras un mal partido, entre los ocho mejores de la fase liga de la competición. Pero no está para mucho más el cuadro de Enzo Maresca. Y tampoco su rival, el Nápoles, en la parte baja de la tabla, sin tantas expectativas.

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El mal momento del City y el Nápoles se plasmó sobre el césped en un encuentro que no se agitó hasta la segunda parte, cuando tomó ventaja el Nápoles y el City tiró de orgullo y épica y respondió con una reacción que cambió los pitos que sonaron entre el público del Etihad por esperanza.

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No atraviesa el conjunto de Enzo Maresca buenos tiempos. Desde que se conoció la sanción de la Premier por irregularidades financieras le ha ido de mal en peor. Fue dominador absoluto de la competición. Líder en Inglaterra y en Europa, pero desde entonces todo han sido reveses. No gana un partido en la competición doméstica y arrastra las dudas también en Europa donde acumulaba tres encuentros ganados.



EL ENOJO DEL CITY EN EL FINAL: el árbitro Kovacs adicionó 2 minutos en un segundo tiempo que tuvo 4 goles y 4 cambios y eso despertó la bronca de los Ciudadanos en el empate 2-2 de local vs. Napoli en la #CHAMPIONSxESPN.



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El Nápoles, con el belga Kevin De Bruyne de vuelta a la que tantos años fue su casa, tampoco está para euforias. Durante unos minutos se vio ganador, pero le faltaron argumentos para obtener un botín mayor en Manchester. Al menos no perdió.

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El entusiasmo le duró poco al City, que tuvo la primera ocasión a los dos minutos por medio de Elliot Anderson y otra a los diez, en un cabezazo de Nico O'Reilly que salió alto. Pero el representante italiano despertó el letargo en el que se convirtió después el duelo con su primera amenaza, al borde del intermedio, un cabezazo de Sam Beukema que obligó a Gianluigi Donnarumma a una gran intervención.

Vio el equipo de Massimiliano Allegri que podía hacer daño. Que el Manchester City poco tiene que ver con el de tiempo atrás y abrió el marcador en el minuto 55 cuando un gran pase de Billy Gilmour fue recogido por el delantero Rasmus Hujlund, que, tras deshacerse de su marcador, llevó el balón a la red.

Manchester City empató 2-2 con Nápoles en Champions League AFP

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La salida al campo de Jeremy Doku y sobre todo de Ilman Ndaiaye dio una marcha más al City, que logró empatar en el 67, cuando un pase de Doku tras un córner fue culminado por Ayyoub Bouaddi con un potente disparo, de primeras, que superó a Vanja Milinkovic Savic.

El equipo de Maresca se volcó en busca del triunfo, pero se desordenó. Y lo aprovechó el representante italiano en la única contra que hizo después, en un buen pase de Leonardo Spnazzola por la derecha que dejó en evidencia los problemas defensivos de su rival y el neerlandés Noa Lang, en el segundo palo, empalmó el balón para hacer el segundo visitante.

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Tiró otra vez de orgullo el conjunto local. Un disparo al palo de Josko Gvariol sin ángulo y luego de Elliot Andersson en plena avalancha ofensiva del cuadro inglés advirtieron del gol.

El empate llegó en una acción individual de Rayan Cherki, que hizo todo solo. Recibió un pase de Ilman Ndiaye, se hizo un espacio y cruzó la pelota al segundo palo, fuera del alcance de Milinkovic Savic. No hubo noticias de Erling Haaland. El triunfo se le escapó a su equipo y también dos puntos.