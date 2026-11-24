Juan Camilo 'Cucho' Hernández tuvo un regreso por lo alto. Este martes 24 de noviembre, en el estadio Tehelné pole, fue titular en Real Betis contra Slovan Bratislava y aprovechó esa oportunidad. Y es que firmó un doblete, con goles a los minutos 43' y 57', en la victoria por 0-2 de su equipo, que sumó tres puntos importantes para subir en la tabla de posiciones.

El pasado 17 de octubre, en la derrota por 2-5 frente a Barcelona, el delantero colombiano sufrió una lesión en el gemelo que lo alejó de las canchas por un buen tiempo. De hecho, se perdió los compromisos contra Celta de Vigo, Málaga y Elche, por La Liga de España; Navalcarnero, en Copa del Rey; y Feyenoord y Borussia Dortmund, por la Champions League.

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Finalmente, el 21 de noviembre, volvió a una convocatoria de Real Betis y fue, justamente, en el clásico con Sevilla. Allí, no ingresó al terreno de juego y permaneció todo el tiempo en el banco de suplentes. Eso sí, vio la tarjeta amarilla por protestar una decisión arbitral de manera airada. Ese duelo finalizó 1-1, con un tanto al último minuto de los 'blanquirrojos'.

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Fue así como el entrenador, Manuel Pellegrini, decidió que era momento de ver a Juan Camilo 'Cucho' Hernández, otra vez, en acción y depositó su confianza en él para la Champions League. Este martes, estuvo desde el arranque y se mostró inquieto en el frente de ataque, siendo un verdadero 'dolor de cabeza' para la defensa rival, que no supo cómo detenerlo.



Juan Camilo 'Cucho' Hernández celebra su gol en Champions League AFP

Prueba de ello es que, justo antes del final del primer tiempo, exactamente al minuto 43', ganó por los aires, conectando un centro de Ángel Ortiz e infló las redes para poner el 1-0 parcial. Alegría y festejo alocado del atacante colombiano, quien volvió con toda. No obstante, no se conformaría con ello e iría por más, fórmula que le terminaría dando resultado.

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Al minuto 57', el 'Cucho' Hernández volvió a decir presente, casi que repitiendo lo que había hecho en el primera anotación. Saltó más que los demás, ganó de cabeza y sentenció el 2-0 para Real Betis frente a Slovan Bratislava, por la fecha 5 de la fase de liga de la Champions League, donde los españoles son cuartos, con 12 puntos y una diferencia de +4.

Con la labor cumplida y entendiendo que hay que darle descanso, ya que recién viene de superar una molestia física, el director técnico, Pellegrini, decidió reemplazar al atacante 'cafetero'. Esa decisión se tomó y ejecutó al minuto 63', cuando el colombiano salió para darle paso a Troy Parrott, recibiendo la ovación de los pocos hinchas del Betis que viajaron.