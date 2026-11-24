Real Betis llegó al 2-0 contra el Slovian Bratislava, y todo de la mano de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, quien se fue de doblete de goles este martes en la máxima competición europea, la Champions League.

Al minuto 43 se dio el primer tanto del delantero colombiano, elevándose y ganando de cabeza en el segundo palo. Pero luego, al 57', el pereirano repitió la fórmula, esta vez tras un tiro de esquina cobrado por Isco, se anticipó y nuevamente de cabeza ganó.

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Son tres los goles del 'Cucho' Hernández en dos partidos en la actual edición de la Champions League.

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Acá los dos goles de Juan Camilo 'Cucho' Hernández en Slovan Bratislava vs Betis:

¡DOBLETE DE CUCHO HERNÁNDEZ! Otra vez de cabeza, el colombiano marca por duplicado frente al Slovan Bratislava y llega a los tres tantos con Betis en esta #Champions.



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AEROLÍNEAS CUCHO... ¡QUÉ CABEZA DE HERNÁNDEZ! Tremendo salto del colombiano, para marcar de cabeza para el Betis ante Slovan Bratislava. Y en el festejo, besito a Isco...



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