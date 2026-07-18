Millonarios no para de reforzar su plantel; confirmó refuerzo procedente del Junior

Millonarios le apuesta a realizar un gran segundo semestre, tras no haber clasificado a los ocho el anterior y de haber quedado eliminado en la Copa Sudamericana. Y para mejorar su imagen, el elenco 'embajador' ha acudido al mercado de fichajes para reclutar a las mejores fichas; Fabián Bustos concretó a su quinto refuerzo.

La nueva incorporación del club azul bogotano es Jhomier Guerrero, quien llega a cubrir la lateral derecha y arriba procedente del bicampeón de la Liga BetPlay, el Junior. Millonarios le dio la bienvenida al carillero barranquillero de 25 años.

"Millonarios FC informa que, luego de completar satisfactoriamente su proceso de exámenes médicos y de documentación,Jhomier Javier Guerrero González se convirtió en nuevo jugador del equipo. El lateral derecho llega transferido desde Junior", precisó de entrada el azul capitalino en un comunicado en sus medios oficiales.



⚡💙 Velocidad, entrega y talento. ¡Bienvenido al Embajador Jhomier Guerrero! Ⓜ️



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En el escrito resaltaron las cualidades que puede aportar Guerrero desde su lugar en la cancha, haciendo énfasis en la intensidad, versatilidad y proyección por la banda.

Además, en otro de los apartados del comunicado, Millonarios resaltó la carrera del futbolista oriundo de Barranquilla y sus títulos en lo deportivo.

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"Jhomier comenzó su carrera profesional en Barranquilla FC. Posteriormente, tuvo un paso por Patriotas Boyacá y en 2025 llegó a Junior FC, club con el que conquistó el bicampeonato de la Liga (2025-II – 2026-I). Durante el primer semestre de 2026 fue uno de los jugadores con mayor regularidad del equipo barranquillero, consolidándose además como una de las grandes figuras en la campaña del título", reseñaron en el enunciado.

Se espera que Guerrero González haga parte de la nómina que estará en el partido de preparación frente a Colo Colo, duelo que se llevará a cabo este sábado 18 de julio en el estadio Nemesio Camacho El Campín y que servirá para conmemorar los 80 años de Millonarios.

¿Cuáles son los fichajes de Millonarios para la Liga BetPlay II-2026?

Hasta el momento, el equipo entrenado por Fabián Bustos ha incorporado a Javier Burrai, James Aguirre, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán y Jhomier Guerrero, más el retorno de Daniel Ruiz tras su paso por el fútbol de Rusia.