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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Duro golpe para 'Cucho' Hernández y Betis; eliminados de Europa League, tras caer 3-5 con Braga

Duro golpe para 'Cucho' Hernández y Betis; eliminados de Europa League, tras caer 3-5 con Braga

Este jueves, en el estadio La Cartuja, Braga sorprendió y venció 4-2 a Real Betis, imponiéndose 5-3 y logrando la clasificación a las semifinales de la Europa League.

Por: EFE
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Cucho Hernández en Betis vs. Braga.
Cucho Hernández en Betis vs. Braga.
Getty Images.

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