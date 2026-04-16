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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Golazo de la Selección Colombia contra Brasil; pase a lo Lamine Yamal y definición de José Escorcia

Golazo de la Selección Colombia contra Brasil; pase a lo Lamine Yamal y definición de José Escorcia

La Selección Colombia anotó el segundo gol luego de una gran jugada en conjunto entre Matías Caicedo y José Escorcia. ¡No se lo pierda y vea el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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José Escorcia, autor del segundo gol en Colombia vs. Brasil.
José Escorcia, autor del segundo gol en Colombia vs. Brasil.
Archivo.

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