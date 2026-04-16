Golazo de la Selección Colombia contra Brasil; pase a lo Lamine Yamal y definición de José Escorcia

Este jueves, la Selección Colombia sorprendió a Brasil en la semifinal del Sudamericano Sub-17 y anotó el segundo gol en la cuenta a través de José Escorcia, pero precedido por un gran pase de Matías Caicedo.

A los 67 minutos, Caicedo se desprendió por la banda izquierda y lanzó un pase de tres dedos, dejando a Escorcia mano a mano con el arquero, pero que resolvió con una buena definición de pierna derecha.

La 'tricolor' ya se había puesto en ventaja minutos antes con gol de Adrián Mosquera.

Vea el gol de José Escorcia en Colombia vs. Brasil, en el Sudamericano Sub-17



¡COLOMBIA ACARICIA LA FINAL!



Golazo de José Escorcia para poner el 2 a 0 frente a Brasil.



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