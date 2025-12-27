Luis Díaz se roba los reflectores en Alemania; su notable campaña en Bayern Múnich, da frutos

Luis Díaz atraviesa una temporada soñada con el Bayern Múnich, club al que llegó para la presente campaña procedente del Liverpool, en una operación cercana a los 75 millones de euros. El impacto del colombiano ha sido inmediato y determinante, al punto de convertirse en una de las figuras indiscutidas del equipo dirigido por Vincent Kompany.

Con la camiseta del conjunto bávaro, ‘Lucho’ ha disputado 22 partidos en todas las competiciones, en los que registra 13 goles y siete asistencias, acumulando 1.784 minutos en cancha. Su desequilibrio por las bandas, capacidad goleadora y protagonismo en partidos clave han sido fundamentales para que el Bayern cierre el año como líder absoluto de la Bundesliga.

Más allá de las estadísticas, la influencia del extremo colombiano se refleja en el juego colectivo, aportando intensidad, velocidad y jerarquía ofensiva, cualidades que rápidamente lo llevaron a ganarse el cariño de la afición en el Allianz Arena.



Luis Díaz, el fichaje del año en Bayern Múnich

Luis Díaz en una de las prácticas del Bayern Múnich. X de @FCBayernES

De acuerdo con información del diario alemán ‘Bild’, Luis Díaz fue elegido como el mejor fichaje del año 2025 del Bayern Múnich. El reconocimiento se dio a través de una votación realizada entre los usuarios del medio, quienes destacaron el impacto del jugador de la Selección Colombia desde su llegada al club.



El nacido en Barrancas (La Guajira), se impuso con el 47 % de los votos, superando a futbolistas como Lennar Karl, Jonathan Tah, Jonas Urbig y Tom Bishop, confirmando así su estatus como una de las incorporaciones más exitosas del fútbol alemán en el último año.

Publicidad

En la misma votación, Harry Kane fue elegido como el jugador del año del Bayern Múnich, mientras que Luis Díaz ocupó la quinta posición en esa categoría, con un 4 % de los votos, en una lista dominada por referentes del plantel.

Actualmente, Luis Díaz se encuentra en Barranquilla, disfrutando de las fiestas de fin de año junto a su familia, antes de regresar a Alemania para afrontar la segunda parte de la temporada, en la que el Bayern peleará en todos los frentes y el colombiano también tendrá en el horizonte su preparación con la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El Bayern Múnich volverá a la acción oficial en 2026 el próximo 11 de enero, cuando reciba al Wolfsburgo en el Allianz Arena, en partido correspondiente a la fecha 16 de la Bundesliga. El encuentro, programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana), marcará el regreso de Luis Díaz a la competencia tras el receso invernal.