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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así va el tema de James Rodríguez y Avellino, de la B de Italia; cruce de mensajes y primera oferta

Así va el tema de James Rodríguez y Avellino, de la B de Italia; cruce de mensajes y primera oferta

Nuestro periodista Julián Capera informó sobre las últimas novedades de esa posibilidad que salió para James Rodríguez en el fútbol italiano, en donde se habla de dicha noticia.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de sept, 2026
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James Rodríguez es una de las figuras del fútbol colombiano y sudamericano.
James Rodríguez es una de las figuras del fútbol colombiano y sudamericano.
Foto: Getty Imágenes

La posibilidad de que James Rodríguez no ponga aún punto final a su carrera deportiva sigue teniendo resonancia en nuestro país y también a nivel internacional, más en Italia en donde se ha creado una expectativa y una ola informativa por opción de que el '10' de la Selección Colombia sea contratado por el Avellino, de la Serie B.

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La noticia que salió a la luz el pasado lunes ha tenido algunos avances y sería evidente que sí se han realizado contactos entre las partes, tal y como lo informó en su cuenta de 'X' nuestro periodista Julián Capera.

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"La primera oferta de Avellino 🇮🇹 por James fue considerada baja y ya lo comunicaron al club italiano. Los diálogos continúan y no descartan que haya un segundo ofrecimiento", escribió hace unos instantes Capera.

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Mientras tanto, en tierras italianas se indicó de parte del también periodista Michele Criscitiello que "de parte del colombiano hay máxima apertura, pero pide un esfuerzo económico adicional".

Como es habitual, del lado del entorno del futbolista nacido en Cúcuta no se han presentado pronunciamientos, ni ningún tipo de comentario. James tampoco se ha dejado ver en las redes sociales y lo más reciente fue hace una semana cuando se mostró haciendo labores de gimnasio, en medio de la incertidumbre de su futuro, tras su última parada en Minnesota de la MLS y de participar con Colombia en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

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Así las cosas habrá que esperar qué sucede en las próximas horas con James Rodríguez, una figura con reconocimiento en el exterior y que a sus 35 años, al parecer quiere quemar sus últimos cartuchos.

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