Luis Javier Suárez, más allá de sus goles con Sporting; "mi trabajo es ayudar al equipo a triunfar"

Luis Javier Suárez ha tenido un buen comienzo de temporada con Sporting Lisboa. El delantero samario no para de anotar con los 'leones', y esa buena racha se extendió en la Champions League 2026/2027. El número '97' fue una de las figuras en el triunfo 3-1 sobre Galatasarayen el José Alvalade, el miércoles anterior.

Y es que el mundialista con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá infló las redes rivales en el minuto 57, desde el punto blanco del penalti, tanto que sirvió para el 2-1 parcial sobre el cuadro turco, en juego de la primera jornada de la fase de liga del máximo torneo de clubes de Europa. Suárez Charris completó cinco 'gritos sagrados' y una asistencia entre el fútbol lusitano y la Liga de Campeones.

Luis Javier Suárez celebra gol con Sporting Lisboa en Champions - Foto: AFP

Concluido el duelo en el José Alvalade, el atacante de 28 años, entregó su análisis de lo que fue el debut del Sporting en el certamen de la UEFA. Luis Javier no dudó en indicar lo importante que es empezar con el bien derecho, y más en un juego donde comenzaron con el marcador a cuestas.

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"Ante todo, honor y gloria a Dios por esta victoria. Lo importante es que ganamos. Ganamos confianza después de unos primeros minutos difíciles y luego vimos al Sporting que conocemos. Esto es Champions League, todos los partidos son difíciles. Nos enfrentamos a un equipo con grandes nombres, grandes jugadores. No empezamos de la mejor manera posible, estuvimos un poco nerviosos en los primeros 15-20 minutos y fue durante ese período que lograron aprovechar un pequeño error defensivo. Luego supimos cómo crecer, el equipo logró mantener la posesión, impusimos nuestro ritmo y así fue como le dimos la vuelta al resultado", dijo en primera instancia el samario en declaraciones con 'Sport TV' y que replican en el diario 'A Bola'.



Más allá del gol anotado contra Galatasaray y de su buena racha en este ítem, el exAlmería sostuvo que lo más importante es que el conjunto verde de Lisboa gane, sobre todo en una competición como es la Champions League.

"Iremos partido a partido en la Champions, disfrutándolo. Nuestro objetivo es muy claro (la Liga de Portugal). La prioridad es este fin de semana, cuando tenemos un gran partido (contra el Famalicao). Para mí, lo principal es que gane el equipo. Mi trabajo es ayudar al equipo a triunfar. Si los goles llegan como un extra, gloria a Dios", concluyó.

Luis Javier Suárez celebra gol en Champions League - Foto: AFP

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¿Qué dijeron de Luis Javier Suárez en la prensa de Portugal por su actuación contra Galatasaray?

"En la primera mitad, parecía que se preparaba para perderse el partido, principalmente debido a la forma en que el Galatasaray se instaló en el mediocampo del Sporting, impidiéndole consolidarse como líder del ataque. Con poca participación hasta ese momento, solo demostró su valía al final de la primera mitad con un potente disparo directo a las manos de Ugurcan Çakır en el minuto 45+2, aprovechando un error defensivo turco. Fue la primera advertencia que el equipo de Estambul debería haber tomado muy en serio. Tras el descanso, al igual que el resto del Sporting, reapareció, dominando y dirigiendo el ataque, apareciendo en los espacios que los turcos ahora le ofrecían. Abrió el partido con el penalti que provocó y convirtió para poner el 2-1. Una oportunidad para sonreír, y... sonrió. Y volvió a sonreír cuando vio a Zalazar orquestar magistralmente el 3-1", se leyó en el informe de 'A Bola'.