Jhon Jáder Durán y más detalles de su lesión en Fenerbahce; "no fue operado"

Una de las grandes ausencias en la última convocatoria de la Selección Colombia fue la del delantero Jhon Durán, jugador del Fenerbahce de Turquía. El atacante antioqueño, que hace pocos meses llegó al fútbol turco como una de las apuestas ofensivas del histórico club de Estambul, atraviesa un momento complicado debido a molestias físicas que le han impedido tener continuidad y mostrar todo su potencial.

La no inclusión de Durán en la lista de Néstor Lorenzo para los duelos de Eliminatorias frente a Bolivia y Venezuela generó debate, pues se esperaba que pudiera consolidarse como una alternativa en ataque pensando en la Copa del Mundo de 2026. Sin embargo, su presente en el Fenerbahce todavía no es el ideal y su proceso de adaptación ha estado marcado más por visitas al departamento médico que por goles celebrados.

¿Qué se sabe de la recuperación de Jhon Durán?

Jhon Durán, jugador del Fenerbahce Foto: AFP

En las últimas horas se conoció que el jugador colombiano, de 22 años, continúa aquejado por molestias físicas que han retrasado su puesta a punto. Con el objetivo de acelerar su recuperación, viajó a España para ser atendido en uno de los centros médicos más reconocidos del país ibérico.

La prensa otomana ha informado que el delantero surgido en la recordada 'cantera de héroes' podría estar por fuera de las canchas entre dos y tres semanas. Aunque en un principio se especuló con una posible cirugía, la situación fue aclarada por el periodista Yağız Sabuncuoğlu, quien informó que el futbolista no fue operado.

“Jhon Durán viajó a Barcelona dos días para recibir tratamiento y no fue operado. Regresará a Estambul para continuar su tratamiento allí”, señaló el comunicador turco. Esta noticia genera alivio, pues evita un proceso de baja prolongada y le permitirá retomar su camino en el club más pronto de lo previsto.

💥 Yağız Sabuncuoğlu:



Jhon Duran Barcelona'ya tedavi amacıyla 2 günlüğüne gitti, ameliyat olmadı. İstanbul'a gelip tedavisine burada devam edecek. pic.twitter.com/dZkFl1jEWi — Fener Habers (@fener_habers) September 13, 2025

Números de Jhon Durán en Fenerbahce

Aunque su paso por Turquía apenas comienza, el delantero colombiano ya ha dejado algunas pinceladas de su talento. Por todas las competiciones con los 'canarios', Durán ha disputado dos partidos en los que registra un gol y una asistencia, acumulando 328 minutos en cancha.



¿Cuándo juega el Fenerbahce?

Mientras Jhon Durán continúa con su proceso de recuperación, el Fenerbahce no detiene su calendario. Por la quinta fecha de la Superliga turca, el equipo de Estambul recibirá al Trabzonspor en un duelo de alto voltaje. El compromiso está programado para el domingo 14 de septiembre desde las 11:00 a. m. (hora colombiana).