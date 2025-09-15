Comienza la Champions League: 20 récords por batir en la fase de liga de la competición

Veinte récords por batir de la fase de grupos o fase liga de la Liga de Campeones: 0 goles marcaron el Deportivo La Coruña en 2004-05, el Maccabi Haifa en 2009-10 y el Dinamo Zagreb en 2016-17 en uno de los récords negativos más llamativos de esta fase.

1 gol en contra es la menor cantidad de tantos recibidos en la historia de esta fase. Lo lograron doce equipos distintos: Milan (1992-93), Ajax (1995-96), Juventus (1996-97 y 2004-05), Villarreal (2005-06), Liverpool (2005-06), Chelsea (2005-06), Manchester United (2010-11), Mónaco (2014-15), Paris Saint-Germain (2015-16), Barcelona (2017-18), Manchester City (2020-21) e Inter (2024-25).

4-4 es el empate a más goles, producido en el Hamburgo-Juventus del 13 de septiembre de 2000, el Leverkusen-Roma del 20 de octubre de 2015 y el Chelsea-Ajax del 5 de noviembre de 2019.

5 goles de Luiz Adriano en un único partido, el 21 de octubre de 2014 con el Shakhtar Donetsk frente al BATE Borisov (0-7).

7 minutos tardó Mohamed Salah en anotar el triplete más rápido de la historia en este tramo de la competición, en el 1-7 del Liverpool al Rangers del 12 de octubre de 2022.

Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool, tras el partido contra Bournemouth, por la Premier League AFP

8-0 del Liverpool al Besiktas, el 6 de noviembre de 2007, y del Real Madrid al Malmoe, el 8 de diciembre de 2015, son las mayores goleadas de la primera fase de la Liga de Campeones.

10,96 segundos es la marca del gol más rápido de la historia de la primera fase de la Liga de Campeones, logrado por Jonas con el Valencia ante el Bayer Leverkusen el 1 de noviembre de 2011.

11 goles de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en la fase de grupos de 2015-16.

12 goles es la mayor cantidad de tantos en un único partido, el 22 de noviembre de 2016 entre el Dortmund y el Legia Varsovia, con un resultado de 8-4.

16 años y 18 días tenía Youssoufa Moukoko cuando se convirtió en el jugador más joven en disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones en la victoria del Borussia Dortmund por 1-2 ante el Zenit, el 8 de diciembre de 2020.

17 años y 40 días tenía Ansu Fati cuando marcó el récord de precocidad goleadora en esta fase del torneo, en el triunfo por 1-2 del Barcelona contra el Inter en Milán, el 10 de diciembre de 2019.

19 veces ha finalizado el Barcelona al frente del grupo, más que ningún otro equipo.

27 tantos recibieron tanto el Salzburgo como el Slovan Bratislava en la última edición del torneo, en 2024-25.

28 goles del Barcelona en 2024-25 es la cifra más alta en esta primera fase del torneo.

29 veces han participado tanto el Real Madrid como el Barcelona en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El equipo blanco se clasificó para la siguiente ronda en todas y cada una de ellas.

43 años y 252 días tenía Marco Ballotta cuando se convirtió en el jugador más veterano en disputar esta ronda de la Champions. Fue el 11 de diciembre de 2007 con el Lazio frente al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu (3-1).

Lionel Messi, actual jugador del Inter Miami y leyenda del Fútbol Club Barcelona AFP

80 goles de Lionel Messi, con el Barcelona y el París Saint Germain, en sus 86 apariciones en esta fase de la competición.

98 partidos disputados en la fase de grupos por Cristiano Ronaldo, entre el Manchester United, el Real Madrid y el Juventus. El más cercano en activo en el torneo es el portero Manuel Neuer, con 82, seguido por Robert Lewandowski, con 80.

379 puntos ha sumado el Real Madrid entre todos los encuentros de su historia en la primera fase de la Liga de Campeones, seguido por el Barcelona y el Bayern, ambos con 361.

423 goles ha anotado el Real Madrid en global en esta ronda de la Champions.