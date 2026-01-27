Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Luis Javier Suárez

Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Luis Javier Suárez

Luis Javier Suárez y Sporting Lisboa buscarán la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League este miércoles cuando visiten al Athletic Bilbao. ¡Agéndese!

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
