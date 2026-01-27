Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa: hora y dónde ver EN VIVO el partido con Luis Javier Suárez

Athletic Bilbao, de nuevo plagado de bajas, y Sporting Lisboa cierran la fase de liga de la Champions League en San Mamés con el equipo bilbaíno buscando el 'play-off', previo a los octavos de final y el lisboeta un puesto entre esos ocho privilegiados que, precisamente, se ahorran esa primera eliminatoria del torneo. En los 'leones' se espera la presencia de su goleador, el colombiano Luis Javier Suárez

En Bilbao este choque ha rememorado la semifinal de la Europa League de 2012 en la que el conjunto 'rojiblanco' remontó al verde y blanco el 2-1 de la ida en el José Alvalade, también en 'La Catedral, para meterse en la final del torneo con un último gol, el 3-2 de Fernando Llorente, sobre la hora reglamentaria.

Las opciones del Athletic Bilbao

El Athletic llega vivo a esta última jornada casi de milagro, porque increíble fue como remontó la semana pasada en Bérgamo al Atalanta (2-3) después de verse sometido durante una hora por el conjunto italiano.

Pero Robert Navarro, de las pocas buenas noticias en el equipo bilbaíno esta temporada, sacó la varita mágica y con dos asistencias y un gol, a cada cual más de más calidad, varió el rumbo de encuentro y dio una vida extra al Athletic.



Athletic Bilbao recibe al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez en la Champions League. AFP

Publicidad

Una nueva oportunidad que los de Ernesto Valverde intentarán aprovechar con un ojo en LaLiga EA Sports, en la que se metieron en un lío tres días después en Sevilla cayendo a la segunda mitad de la tabla y acercándose a solo tres puntos del descenso encadenando en el Sánchez-Pizjuán el quinto partido sin ganar con cuatro derrotas incluidas.

Parte de la culpa de ese 1 de 15 puntos posibles y de la decepcionante campaña que están completando los 'bilbaínos', aunque no de toda, es de las numerosas bajas que está sufriendo a lo largo de todo el curso.

Publicidad

Para este miércoles serán ocho o nueve, en función de si Dani Vivián se une a las bajas que sufren los de Ernesto Valverde, que hoy adelantó las seguras de Nico Williams y Aymeric Laporte.

De todas las bajas seis o siete son por lesión y dos por sanción. Entre estas dos, una muy relevante es la de Mikel Jauregizar, que juega prácticamente todo esta temporada y quien cumplió ciclo de tarjetas en Italia.

Tampoco estará este miércoles el capitán Iñaki Williams, quien en las últimas horas ha tratado de levantar el ánimo de los suyos, en su caso por lesión, y además son bajas de larga duración los lesionados Maroan Sannadi, Beñat Prados y Unai Egiluz, y el sancionado por la UEFA Yeray Álvarez.

La ausencia de Laporte obliga a que Dani Vivián -si está en condiciones- y Aitor Paredes sigan sin descanso en el centro de la defensa dentro de un once que se presume con Unai Simón bajo palos, Yuri Berchiche en el lateral izquierdo, Iñigo Ruiz de Galarreta en medio campo y Oihan Sancet, Robert Navarro, Alex Berenguer y Gorka Guruzeta en las cuatro posiciones de ataque.

Publicidad

Completarían el equipo Andoni Gorosabel o Jesús Areso en el lateral derecho, Iñigo Lekue o Adama Boiro en el lateral izquierdo si Yuri tiene que centrar posición por la baja de Vivián, Alejandro Rego o Mikel Vesga en el doble pivote junto a Galarreta y Unai Gómez si Valverde quiere guardarse algo de inicio en ataque.



Así llega el Sporting Lisboa con Luis Javier Suárez como figura

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa. AFP

El Sporting de Portugal, por su parte, llega a San Mamés con la clasificación para los play-offs asegurada, pero aún con posibilidades de pasar directamente a los octavos de final de la Champions League.

Publicidad

Por lo que el Athletic se medirá a un Sporting muy motivado, que en la pasada jornada de Liga de Campeones derrotó al vigente campeón, el Paris Saint-Germain (2-1), con un doblete del delantero colombiano Luis Suárez, que el pasado fin de semana también le endosó dos goles a domicilio en el campeonato portugués al Arouca (1-2).

El internacional 'cafetero', exjugador del Almería, Granada o Zaragoza, atraviesa el mejor momento de su carrera y en los 34 partidos disputados con la camiseta verde y blanca ha marcado 24 goles.

También atraviesa un buen momento el lateral madrileño Iván Fresneda, que, tres años después de dejar el Real Valladolid para irse a Lisboa, se ha convertido en uno de los ejes tanto de la defensa como del ataque del Sporting.

La experiencia del ex del Betis Rui Silva en la portería, la capacidad de desequilibrio del uruguayo Maxi Araújo y del exbarcelonista Francisco Trincão están entre los otros puntos fuertes del conjunto dirigido por Rui Borges.



Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido con Luis Javier Suárez

Día: miércoles 28 de enero del 2026.

miércoles 28 de enero del 2026. Jornada: 8 fecha de la fase de liguilla de la Champions League.

8 fecha de la fase de liguilla de la Champions League. Hora : 3:00 de la tarde (Colombia).

: 3:00 de la tarde (Colombia). Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Felix Zwayer (Alemania). Estadio: San Mamés.

San Mamés. TV: Disney+Premium.

Disney+Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Alineaciones probables:

Publicidad

Athletic Club de Bilbao: Unai Simón: Gorosabel, Vivián, Paredes, Yuri; Galarreta, Vesga; Robert Navarro, Sancet, Berenguer; y Guruzeta.

Sporting Lisboa: Silva; Fresneda, Reis, Inácio, Mangas; Hjulmand, Simões; Catamo, Trincão, Araújo; Suárez.

