El plan del Athletic Bilbao para contrarrestar a Luis Javier Suárez; "esperamos frenarlo"

Luis Javier Suárez es la gran referencia en ataque del Sporting Lisboa. El delantero samario no para de inflar las redes contrarias en cada partido de los 'leones', y en la previa de una jornada decisiva en la Champions League, el equipo rival lo tiene en la mira: arma todo un plan para frenarlo.

Desde el Athletic Bilbao saben de las cualidades del atacante de nuestro país, de lo peligroso que es el área, de sus movimientos inquietantes, y por supuesto, su olfato goleador. En el club español reconocen que es un delantero de alto nivel.

Luis Javier Suárez; figura del triunfo 2-1 contra PSG, por Champions League. Foto: AFP.

"¿Luis Suárez? Estoy preparado para todo, tanto él como el resto de los atacantes del Sporting. Son jugadores muy buenos, de alto nivel. Esperamos frenarlos de la mejor manera posible", esas fueron las palabras de Iñigo Lekue, lateral del elenco vasco este martes en rueda de prensa y que replican en el diario 'Record'.



Por su parte, Ernesto Valverde, director técnico del Bilbao, hizo énfasis en que deberán estar muy atentos en la parte posterior ante el volumen ofensivo del Sporting.

"El Sporting juega muy bien, tiene una gran construcción de juego y jugadores importantes en ataque. Es un equipo ofensivo. Tenemos que estar muy atentos porque, físicamente, te obligan a abrir espacios. Es un equipo muy complejo. Jugaron un gran partido contra el PSG, defendieron muy bien y salieron con personalidad al ataque. De ahí su posición en la clasificación. Es un equipo que lucha por entrar entre los ocho primeros de la Champions League, lo cual dice mucho", expresó el estratega en charla con 'Sport TV'.

El equipo español se juega sus opciones de seguir en la presente edición de la Champions League, mientras que el Sporting Lisboa buscará su cupo directo a los octavos de final.

"Sabemos que el Sporting ya está clasificado y luchará por el pase directo (a octavos de final) . Es un gran rival, un equipo muy fuerte. Queremos ganar y avanzar. Siempre hemos dicho que la Champions League es un sueño. La liga es una obligación. Nuestra clasificación no es buena, pero mañana es otra competición y queremos darle una alegría a la afición", terminó por indicar Valverde.



¿A qué hora es Athletic Bilbao vs. Sporting Lisboa por la Champions League?

El compromiso de la octava jornada - última de la fase de liguilla - se jugará este miércoles 28 de enero en el estadio San Mamés. El balón rodará en dicho escenario deportivo a las 3:00 de la tarde (horario de Colombia). En este portal: www.golcaracol.com encontrará las acciones virales, goles, asistencias y más de Luis Javier Suárez.