Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El plan del Athletic Bilbao para contrarrestar a Luis Javier Suárez; "esperamos frenarlo"

El plan del Athletic Bilbao para contrarrestar a Luis Javier Suárez; "esperamos frenarlo"

Desde conjunto español saben de las cualidades goleadoras de Luis Javier Suárez, gran figura del Sporting Lisboa, para lo que será el partido de la Champions League.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad